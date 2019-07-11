سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 11 يوليو/تموز 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 11 يوليو/تموز 2019
تشكيل أول فريق تحقيق لتحديد منفذي الهجمات الكيميائية في سوريا / AA
11 يوليو 2019

أهم الأحداث:

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة تشكل أول فريق تحقيق لديه سلطة تحديد الجهة المنفذة للهجمات الكيميائية في سوريا. وواشنطن تصف تحركات إيران الأخيرة بالابتزاز النووي.

الجديد على TRT عربي:

فرنسا والإمارات.. تكشّف خيوط الدعم العسكري لحفتر

العقوبات الأمريكية على حزب الله.. تصعيد جديد يطال الجناح السياسي

شاهد!

نيكي ميناج تلغي حفلها في موسم جدة في السعودية

تشكل أول فريق تحقيق لديه سلطة تحديد الجهة المنفذة للهجمات الكيميائية في سوريا

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، تشكيل أول فريق تحقيق لديه سلطة تحديد الجهة المنفذة للهجمات الكيميائية في سوريا. [TRT عربي]

وقالت المنظمة في بيان إنها قررت إرسال فريق جديد شكلته لتحديد الجهة التي استخدمت سلاحاً محظوراً في سوريا، وسيحقق في تقارير بشأن وقوع 9 هجمات كيميائية هناك، بينها هجوم دوما، الذي وقع في أبريل/نيسان 2018"، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية. [TRT عربي]

وأضافت أنّ فريق التحقيق الجديد سيكون لديه "سلطات تتيح له توجيه اتهامات لمنفذي الهجمات". [الأناضول]

واشنطن تصف تحركات إيران الأخيرة بالابتزاز النووي

صرحت جاكي والكوت، سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمات دولية في فيينا، في اجتماع لوكالة الطاقة الذرية الأربعاء، بأن التحركات الأخيرة لإيران لتخصيب اليورانيوم بأعلى من المستوى المسموح بموجب الاتفاق النووي، يرقى إلى "الابتزاز النووي". [TRT عربي]

وحثّت الولايات المتحدة القوى العالمية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران على عدم الإذعان لمطالب طهران بتقديم حوافز اقتصادية جديدة لتتراجع عن تصعيدها الأخير لبرنامجها النووي. [TRTعربي]

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us