أهم الأحداث:

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة تشكل أول فريق تحقيق لديه سلطة تحديد الجهة المنفذة للهجمات الكيميائية في سوريا. وواشنطن تصف تحركات إيران الأخيرة بالابتزاز النووي.

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تشكل أول فريق تحقيق لديه سلطة تحديد الجهة المنفذة للهجمات الكيميائية في سوريا

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، تشكيل أول فريق تحقيق لديه سلطة تحديد الجهة المنفذة للهجمات الكيميائية في سوريا. [TRT عربي]

وقالت المنظمة في بيان إنها قررت إرسال فريق جديد شكلته لتحديد الجهة التي استخدمت سلاحاً محظوراً في سوريا، وسيحقق في تقارير بشأن وقوع 9 هجمات كيميائية هناك، بينها هجوم دوما، الذي وقع في أبريل/نيسان 2018"، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية. [TRT عربي]

وأضافت أنّ فريق التحقيق الجديد سيكون لديه "سلطات تتيح له توجيه اتهامات لمنفذي الهجمات". [الأناضول]

واشنطن تصف تحركات إيران الأخيرة بالابتزاز النووي

صرحت جاكي والكوت، سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمات دولية في فيينا، في اجتماع لوكالة الطاقة الذرية الأربعاء، بأن التحركات الأخيرة لإيران لتخصيب اليورانيوم بأعلى من المستوى المسموح بموجب الاتفاق النووي، يرقى إلى "الابتزاز النووي". [TRT عربي]

وحثّت الولايات المتحدة القوى العالمية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران على عدم الإذعان لمطالب طهران بتقديم حوافز اقتصادية جديدة لتتراجع عن تصعيدها الأخير لبرنامجها النووي. [TRTعربي]