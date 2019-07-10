استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، وفداً عراقيّاً رفيع المستوى في العاصمة أنقرة.

وضمّ الوفد العراقي كلّاً من وزير الخارجية محمد علي الحكيم، ووزير الدفاع نجاح الشمري، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.

وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي في أنقرة بحضور كل من وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، ووزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي هاقان فيدان.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الوفد لقاءات مع مسؤولين ووزراء أتراك في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن تركيا والعراق متفقتان على ضرورة تطهير كامل العراق من تنظيم PKK الإرهابي.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن الاجتماع مع الوفد العراقي يأتي في إطار التحضير للوثيقة المشتركة للتعاون في المجالين العسكري والأمني بين البلدين، التي تم التوافق على توقيعها أثناء الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لتركيا في 15 مايو/ آيار الماضي، حيث عرض الوفد العراقي مسودة للوثيقة ناقشها الجانبان.

وأكد جاوش أوغلو أهمية التعاون العسكري بين بلاده والعراق، وقال إن تركيا ستستمر في تقديم الدعم للعراق في إطار التعاون في المجال العسكري وغيره من المجالات.

وقال إنه تم كذلك تناول موضوعات مكافحة الإرهاب خلال اللقاء، وأضاف "وجود تنظيم PKK الإرهابي في العراق أمر حقيقي، ليس فقط في جبال قنديل وإنما أيضا في منطقة سنجار، ولابد من تطهير العراق منها".

وأشار أن الجانبين التركي والعراقي متفقان على ضرورة تطهير كامل العراق من PKK، مضيفا أن دور بغداد وحده لن يكفي وأن على الإدارة الاقليمية في شمال العراق أن تقوم بدورها هي الأخرى في أربيل والسليمانية.

وتأتي زيارة الوفد العراقي إلى أنقرة لإجراء مباحثات في إطار التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

يُذكَر أنه في 15 مايو/أيار الماضي أجرى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، زيارة لتركيا، جرى خلالها التفاهم على بدء إجراءات توقيع وثيقة مشتركة في مجال التعاون العسكري والأمني بين البلدين.