قدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن تقريراً عن إحراز "تقدم ملموس" بعد محادثات مع مسؤولين في العاصمة السورية، قائلاً إنه يراهم "قريبين للغاية من التوصل إلى اتفاق" بشأن تشكيل لجنة دستورية.

جاء ذلك في حديث بيدرسن إلى الصحفيين الأربعاء، عقب اجتماعين مع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم في دمشق. ولم يُدلِ بتفاصيل حول تشكيل اللجنة أو ما إذا كانت قد تحققت انفراجة.

ويمثّل تشكيل اللجنة التي سيُعهَد إليها بكتابة الدستور السوري جوهر أي عملية سياسية لوضع نهاية للحرب الطويلة في سوريا، وفق أسوشيتد برس.

وواجهت الجهود التي استمرت أكثر من عام لتشكيل اللجنة المكونة من 150 عضواً، اعتراضات من النظام السوري على القائمة المؤلَّفة من 50 عضواً والتي تضمّ خبراء ومستقلين وشيوخ قبائل ونساء.