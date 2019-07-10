سياسة
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مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: تقدُّم ملموس بشأن تشكيل لجنة دستورية
قدّم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا تقريراً عن إحراز "تقدُّم ملموس" بعد محادثات مع مسؤولين في العاصمة السورية حول تشكيل اللجنة التي سيُعهَد إليها بكتابة الدستور.
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: تقدُّم ملموس بشأن تشكيل لجنة دستورية
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن إن في سوريا تقدماً ملموساً حول تشكيل اللجنة الدستورية / Reuters
10 يوليو 2019

قدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن تقريراً عن إحراز "تقدم ملموس" بعد محادثات مع مسؤولين في العاصمة السورية، قائلاً إنه يراهم "قريبين للغاية من التوصل إلى اتفاق" بشأن تشكيل لجنة دستورية.

جاء ذلك في حديث بيدرسن إلى الصحفيين الأربعاء، عقب اجتماعين مع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم في دمشق. ولم يُدلِ بتفاصيل حول تشكيل اللجنة أو ما إذا كانت قد تحققت انفراجة.

ويمثّل تشكيل اللجنة التي سيُعهَد إليها بكتابة الدستور السوري جوهر أي عملية سياسية لوضع نهاية للحرب الطويلة في سوريا، وفق أسوشيتد برس.

وواجهت الجهود التي استمرت أكثر من عام لتشكيل اللجنة المكونة من 150 عضواً، اعتراضات من النظام السوري على القائمة المؤلَّفة من 50 عضواً والتي تضمّ خبراء ومستقلين وشيوخ قبائل ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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