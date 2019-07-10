قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يطلب الضغط على السعودية بشأن حقوق الإنسان وينتقد وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومشروع القانون هو الأحدث في جهود الكونغرس الأمريكي الذي يحمّل السعودية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا، والكارثة الإنسانية في اليمن حيث تقاتل السعودية والإمارات قوات الحوثي المدعومة من إيران.

ولم يتناول مشروع القانون مبيعات السلاح للسعودية.

يُذكر أن مقرّرة الأمم المتحدة أغنيس كالامار، جدّدت تأكيدها أن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، "جريمة قتل ارتُكبت على مستوى دولة"، في إشارة للسعودية، مطالبةً وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA بكشف ما لديها من سجلات استخباراتية بشأن القتل.