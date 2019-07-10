سياسة
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مشروع قانون أمريكي يحمّل السعودية مسؤولية مقتل خاشقجي
حمّل مشروع قانون لمجلس الشيوخ الأمريكي، السعودية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، والكارثة الإنسانية في اليمن.
مشروع قانون أمريكي يحمّل السعودية مسؤولية مقتل خاشقجي
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون ينتقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان / AP
10 يوليو 2019

قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يطلب الضغط على السعودية بشأن حقوق الإنسان وينتقد وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومشروع القانون هو الأحدث في جهود الكونغرس الأمريكي الذي يحمّل السعودية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا، والكارثة الإنسانية في اليمن حيث تقاتل السعودية والإمارات قوات الحوثي المدعومة من إيران.

ولم يتناول مشروع القانون مبيعات السلاح للسعودية.

يُذكر أن مقرّرة الأمم المتحدة أغنيس كالامار، جدّدت تأكيدها أن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، "جريمة قتل ارتُكبت على مستوى دولة"، في إشارة للسعودية، مطالبةً وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA بكشف ما لديها من سجلات استخباراتية بشأن القتل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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