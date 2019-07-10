قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إن تركيا تنقّب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط وفقاً للقوانين الدولية، محذّراً من أن أي خطوة للاتحاد الأوروبي ضد أنقرة لن يكون لها فائدة وسيكون لها تداعيات عكسية.

وأضاف "إما الحلول المشتركة وتقاسُم الثروات بشكل عادل، وإما استمرار تركيا في الدفاع عن حقوق أتراك جزيرة قبرص"، مشيراً إلى أن أنقرة تعتبر تصريحات البلدان الأخرى التي ليست من الدول الضامنة، غير ملائمة تماماً.

وتابع "جاهزون لإيجاد حلول جذرية بشرط أن تحمي حقوق القبارصة الأتراك".

وبخصوص منظومة S-400 الدفاعية، قال جاوش أوغلو إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضّح تماماً المعلومات الخاصة بالمنظومة الصاروخية، مضيفاً أن بلاده جاهزة لاستقبالها، وفي الأيام المقبلة ستنشر وزارة الدفاع معلومات تقنية وعسكرية حول الموضوع.

وكان الرئيس التركي تَعهَّد في وقت سابق بحماية سفن بلاده الناشطة في أعمال تنقيب بشرق البحر الأبيض المتوسط بكل ما تملك من قوة.

وتعتبر تركيا أن عمليات البحث والتنقيب عن الغاز والموارد الطبيعية في جرفها القاري شرق البحر الأبيض المتوسط هي حق سيادي لأنقرة وحماية لحقوق القبارصة الأتراك الذين تحاول قبرص الرومية حرمانهم من حقوقهم الطبيعية. في الوقت نفسه تعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال التنقيب التركية.