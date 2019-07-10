سياسة
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أنقرة: التصريحات الأمريكية حول S-400 تناقض فحوى لقاء ترمب وأردوغان
دعت وزارة الخارجية التركية، الولايات المتحدة الأمريكية إلى تجنُّب الخطوات الخاطئة التي تضرّ بعلاقات البلدين، وتهمّش الحوار القائم بينهما، وذلك بعد تصريحات للخارجية الأمريكية حول استمرار تركيا في صفقة منظومة S-400 الروسية.
أنقرة: التصريحات الأمريكية حول S-400 تناقض فحوى لقاء ترمب وأردوغان
الخارجية التركية دعت الولايات المتحدة إلى تجنب الخطوات الخاطئة التي تهمّش الحوار القائم بين البلدين / AA
10 يوليو 2019

دعت وزارة الخارجية التركية الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية إلى تجنب الخطوات الخاطئة التي تُلحِق بعلاقات البلدين الضرر، وتهمّش الحوار القائم بينهما.

جاء ذلك في بيان صادر عن متحدث الخارجية التركية حامي أقصوي، ردّ فيه على نظيرته الأمريكية مورغان أورتاغوس التي علّقَت على ملفّ شراء تركيا منظومةS-400 الروسية.

وأوضح أقصوي أن تصريحات أورتاغوس تتناقض مع فحوى الحديث الذي دار بين زعيمَي البلدين رجب طيب أردوغان ودونالد ترمب حول ملفS-400، خلال لقائهما الأخير على هامش قمة مجموعة العشرين باليابان.

وأضاف أن الأسباب والظروف التي دفعت تركيا إلى شراء المنظومة الروسية واضحة للعيان، وأن ترمب أقرّ بذلك خلال لقائه مع الرئيس أردوغان في اليابان.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي صرّح بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن عادلة في تصرفاتها مع تركيا.

وتابع قائلاً "تركيا التزمت الشفافية في ملف شراء منظومةS-400 الروسية منذ البداية، وعرضنا تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين أنقرة وواشنطن والناتو، بهدف تغييب المخاوف الأمريكية حيال احتمال إلحاق المنظومة الروسية الضرر بمقاتلاتF-35.

وأمس قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، إن موقف بلادها لم يتغير حيال شراء تركيا منظومةS-400 الروسية وخيار العقوبات في حال إتمام الصفقة.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن صرّح سابقاً بأن عملية تسلُّم تركيا منظومةS-400 ستبدأ قريباً، وسيجري تشغيلها بفاعلية، مشيراً إلى أنها لا تشكّل أي خطر أو تهديد على النظام الأمني للناتو.

وقررت أنقرة في 2017 شراء منظومةS-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثُّر جهودها المطوَّلة لشراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة، وتزعم واشنطن أن المنظومة الروسية ستشكّل خطراً على أنظمة الناتو، وهو ما تنفيه أنقرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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