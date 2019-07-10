في غضون الأيام القليلة الماضية تبلورت خطة جديد على أجندة الولايات المتحدة الأمريكية، ستوفر بموجبها سفن قيادة للتحالف العسكري من أجل حماية المياo الاستراتيجية في الخليج، بخاصة قبالة سواحل إيران واليمن، وضمان حرية الملاحة.

الخطة التي تحدث عنها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد الثلاثاء، سيتشكل بموجبها تحالف عسكري في غضون أسبوعين أو نحو ذلك، إذ قال إنه ستُحَدَّد الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم هذه المبادرة، مشيراً إلى أن بلاده ستعمل بعد ذلك مباشرةً مع الجيوش لتحديد الإمكانيات المحددة التي ستدعم ذلك.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الشهر الماضي، أنه يأمل في أن تعمل أكثر من 20 دولة بينها الإمارات والسعودية، على ضمان أمن المنطقة البحرية، مبدياً أمله في مشاركة الجميع بطواقمهم العسكرية.

دوافع ومبررات

جاءت فكرة الخطة الأمريكية لحماية المياه قبالة إيران واليمن، إثر تَصاعُد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال الفترة الماضية، بسبب تهديد طهران بإغلاق مضيق هرمز في وجه الملاحة الدولية، وهو التهديد الذي جاء بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات مشددة على طهران، والتلويح بمنعها من تصدير النفط والتضييق عليها.

وبعد الهجوم على ناقلتَي النفط في خليج عُمان في يونيو/حزيران، وجَّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أصابع الاتهام إلى إيران، قائلاً إن "إيران ضالعة في تنفيذ هجوم ناقلتي النفط في خليج عمان"، وعرض تسجيلاً مصوَّراً يوثّق لحظة الهجوم المزعوم.

ترمب الذي قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية في يونيو/حزيران، بعد نشر البحرية الأمريكية تسجيلاً مصوراً للعملية "إن الإيرانيين سعوا لانتزاع لغم معطوب من هيكل الناقلة اليابانية"، أكّد أن الولايات المتحدة لن تسمح بإغلاق خليج عُمان، وترفض امتلاك إيران أسلحة نووية.

في الوقت ذاته كان وزير الخارجية الأمريكي أعلن في تغريدة له مسؤولية إيران عن الهجوم قائلاً "إن تقييم الحكومة الأمريكية هو أن إيران مسؤولة عن هجمات خليج عمان، فهذه الهجمات تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وتُعتبر هجوماً صارخاً على حرية الملاحة، وتصعيداً غير مقبول للتوتر من جانب إيران".

الهجوم على الناقلتين جاء بعد شهر من إعلان الإمارات تَعرُّض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة، ثم تأكيد الرياض تَعرُّض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي في طريقهما لعبور الخليج، قرب المياه الإقليمية للإمارات في مايو/أيار، الأمر الذي تعتبره واشنطن تهديداً لحلفائها في الخليج، وبالتالي تهديداً غير مباشر لمصالحها في المنطقة التي تتعارض مع نفوذ إيران فيها.

كما أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيَّرة قرب المضيق، مما دفع ترمب إلى إصدار أمر بتوجيه ضربات جوية انتقامية، قبل أن يتراجع عنه في اللحظات الأخيرة.

وفي ظل احتدام المشهد كانت وزارة الدفاع الأمريكية أرسلت حاملة الطائرات إبراهام لنكولن وقاذفة قنابل من طراز B-52 إلى منطقة بحر العرب.

وفي يونيو/حزيران الماضي أعلن الجيش الأمريكي إجراء مناورات في منطقة بحر العرب بين حاملة الطائرات إبراهام لنكولن، وقاذفة قنابل من طراز B-52 "ردّاً على تهديدات إيرانية".

وقالت القوات الجوية الأمريكية في حينه، إن المناورات شهدت تحليق مقاتلات من طراز FA-18 سوبر هورنيت، ومروحيات من طراز SH-60 وطائرات من طراز A-2، وجميعها تابعة لحاملة الطائرات إبراهام لنكولن، مع قاذفة قنابل من طراز B-52.

مخاوف الإغلاق

قبل ذلك كان لإيران تهديدات بإغلاق مضيق هرمز، الممرّ المائي الحيوي لشحنات النفط العالمية، إذ قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية الجنرال محمد باقري، إن بلاده مستعدة لحماية المضيق إذا حاولت الجهات الأخرى خلق مشكلات فيه.

تصريحات باقري التي أدلى بها لوكالة الطلبة الإيرانية للأنباء في أبريل/نيسان، جاءت بعد مخاوف طهران من عدم قدرتها على تصدير نفطها عبر المضيق.

ويُعتبر مضيق هرمز أحد الشرايين الرئيسية حول العالم في نقل النفط، إذ يمر عبر المضيق نحو 80% من النفط السعودي والعراقي والإماراتي والكويتي، في طريق التصدير إلى دول معروفة باعتمادها العالي على مصادر الطاقة، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وسنغافورة.

ويفضل المحللون الغربيون في مؤسسة سترافورالإشارة إلى مضيق هرمز بوصفه "الخيار النووي الحقيقي" الذي تمتلكه إيران، لذلك فإن التلويح بإغلاقه يُعَدّ سبباً كافياً لدقّ طبول الحرب مهما تَكرَّر، وينطبق ذلك بشكل أخصّ على كلام قائد البحرية التابعة للحرس الثوري علي رضا تنكسيري، الذي قال "وفقاً للقانون الدولي، فإن مضيق هرمز ممرّ بحري، وإذا مُنعنا من استخدامه فسوف نغلقه".

وتكمن أهمية المضيق في مكانه الاستراتيجي، إذ قدّرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن 18.5 مليون برميل من النفط المنقول بحراً تمرّ عبره يوميّاً، بما يعني مرور نحو 30% من النفط الخام في العالم وغيره من السوائل النفطية منه.

وقالت شركة فورتيكسا للتحليلات النفطية إن ما يقدر بنحو 17.2 مليون برميل يومياً من الخام والمكثفات نُقلَت عبر المضيق في 2017، ونحو 17.4 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2018. ومع بلوغ الاستهلاك العالمي للنفط نحو 100 مليون برميل يوميّاً، فإن ذلك يعني أن قرابة خُمس تلك الكمية تمر عبره.

وأشار المختص في الطاقة الذرية والنفطية عامر البياتي، في حديث سابق لـTRT عربي، إلى أن فرضية إغلاق مضيق هرمز مستبعَدة حاليّاً على الرغم من كل التهديدات، إلا أنه يرى أنه في حال حصوله سيتجاوز سعر البرميل الواحد 100 دولار.

تهديد باب المندب

مع كشف دانفورد عن سعي التحالف أيضاً لتعزيز الأمن في مضيق باب المندب في اليمن، تظهر مخاوف الولايات المتحدة والسعودية والإمارات من شنّ المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران هجمات في باب المندب، إذ يمر نحو أربعة ملايين برميل من النفط يوميّاً من باب المندب إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، فضلاً عن سلع تجارية.

دانفورد قال إن الولايات المتحدة ستوفّر سفن "القيادة والسيطرة"، لكنه قال إن الهدف أن توفّر دول أخرى سفناً لتسيير دوريات بين سفن القيادة تلك.

وسيشمل الجزء الثالث من المهمة أفراداً من التحالف لمرافقة سفن بلادهم التجارية.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة "نتوقع أن يقوم الآخرون بالدوريات والمرافقة"، وأضاف أن حجم الحملة قد يتحدد استناداً إلى عدد الدول المشاركة فيها.

وقال دانفورد "الأمر سيكون قابلاً للتطوير، فبعدد صغير من المساهمين يمكن أن تكون لدينا مهمة محدودة، وسنوسعها مع إعلان الدول التي ترغب في المشاركة عن نفسها".

ردود الفعل.. بين تهديد وصمت

الخطوة الأمريكية بتوفير سفن للتحالف العسكري "من أجل حماية المياه" قبالة سواحل إيران واليمن، لم ترُقْ لإيران، فقد نقلت وكالة أنباء تسنيم عن قائد بالحرس الثوري الإيراني قوله الثلاثاء، إن قواعد الولايات المتحدة بالمنطقة وحاملات طائراتها بالخليج تقع في مرمى نيران الصواريخ الإيرانية.

وقال حسين نجات في خضمّ تزايد حدة التوتر بين طهران وواشنطن، إن "القواعد الأمريكية تقع في مرمى صواريخنا التي ستدمّر حاملات طائراتهم إذا ارتكبوا خطأً. الأمريكيون يعرفون جيداً عواقب أي مواجهة عسكرية مع إيران".

وفي معرض ردّه على التهديدات الإيرانية قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة سوف تواصل الضغط على إيران في الوقت الذي ينهار فيه الاتفاق النووي بين الجمهورية الإسلامية والقوى العالمية على ما يبدو.

وأضاف "على إيران أن لا تخلط بين ضبط النفس وقلة العزم الأمريكي".

وأشار بنس إلى أن إيران قالت إنها بدأت تخصيب اليورانيوم إلى ما يزيد على المقدار الذي حدّده الاتفاق النووي لعام 2015، وقال إن ذلك يأتي في إطار الأنشطة "الشريرة" لطهران التي شملت الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط في منطقة الخليج العربي.

التهديد الأمريكي الصريح لإيران قابله امتناع كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كوتارو نوجامي عن التعليق على تصريحات دانفورد.

وقال نوجامي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو الأربعاء "نحن قلقون للغاية بشأن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز مهمّ لأمن الطاقة في بلادنا، وكذلك لسلام ورفاهية المجتمع الدولي".

وأضاف "ستظلّ اليابان على اتصال وثيق بالولايات المتحدة والدول الأخرى المعنيَّة، وستواصل بذل الجهود في سبيل الاستقرار وتهدئة التوتُّر في الشرق الأوسط".