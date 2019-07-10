أكدت وزارة الخارجية التركية الأربعاء، أن أنقرة تحمي حقوقها في جرفها القاري شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق ومصالح أتراك قبرص في محيط الجزيرة، ما لم يُشرِك الجانب الرومي الأتراك في آليات اتخاذ القرار حيال تقاسم عائدات الثروات في شرق المتوسط.

وذكر البيان أن سفينة الفاتح بدأت أعمال التنقيب غربي جزيرة قبرص، اعتباراً من مطلع مايو/أيار الماضي.

وقال إن سفينة ياووز التركية انتقلت إلى مشارف جزيرة قبرص، للبدء بأعمال التنقيب لصالح جمهورية شمال قبرص التركية بموجب تراخيص ممنوحة لشركة النفط التركية.

وردّاً على تصريحات وزير الخارجية اليوناني الجديد نيكوس دندياس حول مستجدات الأوضاع في شرق المتوسط، قالت الخارجية التركية إن "أنشطة تركيا في المنطقة المذكورة مطابقة للقوانين الدولية، ونرفض وصف الوزير اليوناني للأنشطة التركية بغير القانونية".

يشار إلى أن سفينة ياووز التركية للتنقيب كانت وصلت إلى خليج "ظفر" عند شبه جزيرة "قارباز" قبل يوم، وهي ثاني سفينة من نوعها تصل إلى المكان بعد السفينة "فاتح".

وتواصل سفينتا التنقيب التركيتان فاتح وياووز مهامها في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة قبرص في الجرف القاري لتركيا.

وتعتبر تركيا أن عمليات البحث والتنقيب عن الغاز والموارد الطبيعية في جرفها القاري شرق البحر الأبيض المتوسط هو حق سيادي لأنقرة وحماية لحقوق القبارصة الأتراك الذين تحاول قبرص الرومية حرمانهم من حقوقهم الطبيعية. فيما تعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال التنقيب التركية.