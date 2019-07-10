ذكرت صحيفة بوليتيكن الدنماركية، أن الولايات المتحدة طلبت من الدنمارك إرسال جنود إلى سوريا، وتدريب عناصر تنظيم PKK الإرهابي، ولفتت الصحيفة، الثلاثاء، إلى أن الموضوع جرى طرحه للنقاش في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدنماركي.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الجديدة التي باشرت مهامها الشهر الماضي في وضع حرج، لأنه يتحتم عليها الاختيار ما بين تركيا، والولايات المتحدة.

كما أشارت إلى تجنب وزارتي الدفاع والخارجية التعليق على الموضوع، فيما يكتنف الغموض كيفية تعاطي الدنمارك مع الطلب الأمريكي.

ويشار إلى أن حزب الشعب اليساري وقائمة الوحدة، اللذين يدعمان حكومة الأقلية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، يعدان من الأحزاب المناصرة في الغرب لتنظيم YPG الإرهابي ذراع تنظيم PKK الإرهابي في سوريا.

وكانت تركيا كشفت، عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيمات إرهابية في سوريا من ضمنها تنظيم PKK وذراعه العسكري في سوريا PYD، وأشارت إلى أنها تزود التنظيم بآلاف الشاحنات من الأسلحة.