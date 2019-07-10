نجحت شركة "توركسل" التركية للاتصالات، في ابتكار طائرة مسيَّرة صغيرة الحجم، تتمتع بميزة الاتصال بالإنترنت مباشرة.

وتقول الشركة إن الطائرة المسيَّرة الجديدة التي تحمل اسم "ESPcopter"، ابتُكرَت بإمكانيات محلية بحتة.

وأوضحت أن الطائرة المسيَّرة الصغيرة قابلة للبرمجة ويمكن تحديثها بهدف تنويع استخداماتها.

وأضافت أن ابتكار الطائرة المسيرة التي يمكن التحكم بها عبر أي جهاز يرتبط بالإنترنت، جاء بعد عامين من الدراسة والبحث.

وبإمكان الطائرة المسيرة الجديدة التحليق لمدة 7 دقائق، ويبلغ إجمالي وزنها 35 غراماً.

ومن الممكن تحديث "ESPcopter" لتُستخدم في العروض الضوئية وقياس درجة الحرارة والرطوبة.

وذكرت الشركة أنها ستدشّن خط إنتاج الطائرة المسيَّرة الصغيرة في وقت قريب.