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أردوغان ينتقد تقاعس أوروبا عن دعم تركيا في قضية اللاجئين، وقوى أوروبية تدعو إلى اجتماع أطراف اتفاق إيران النووي.

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أردوغان: تركيا لم تحظَ بالدعم المطلوب من الأوروبيين في قضية اللاجئين

انتقد الرئيس رجب طيب أردوغان تقاعس الأوروبيين عن دعم تركيا ومساندتها في مواجهة تدفُّقات اللاجئين إليها. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان خلال مشاركته الثلاثاء في قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا، التي انطلقت في العاصمة البوسنية سراييفو الاثنين، وتُختتم اليوم. [TRT عربي]

وقال في هذا الخصوص إن "الدول الأوروبية لا تستطيع التفاهم معاً لتقاسم عشرات اللاجئين، في حين تحتضن تركيا أكثر من 4 ملايين لاجئ". ولفت إلى أن تركيا أنفقت على اللاجئين السوريين المقيمين داخل أراضيها أكثر من 37 مليار دولار، وساهمت في تخفيض الهجرة غير النظامية إلى القارة الأوروبية بنسبة 99%، من خلال التدابير التي اتخذتها. [الأناضول]

واستطرد قائلاً "الاتحاد الأوروبي تَعهَّد بدفع 6 مليارات يورو إلى تركيا لمساعدة اللاجئين السوريين، لكن يؤسفني أن أقول إن أنقرة لم تتسلّم سوى 2.5 مليار يورو من هذا المبلغ". وأكّد أردوغان أن تركيا ساهمت بشكل كبير في تحقيق أمن أوروبا ومنطقة البلقان، لكنها "لم تحظَ بالدعم المطلوب من أصدقائها الأوروبيين". [TRT عربي]

قوى أوروبية تدعو إلى اجتماع أطراف اتفاق إيران النووي

قالت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران، إن لديها "قلقاً عميقاً" من بدء إيران تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاوة أعلى مما هو مسموح به بموجب الاتفاق، ودعت إلى عقد اجتماع عاجل لجميع الأطراف المعنية بالاتفاق. [TRT عربي]

وأعربت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك الثلاثاء، عن "قلقها العميق من أن إيران لا توفي بعديد من التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة" كما يُطلَق على الاتفاق النووي لعام 2015. [TRT عربي]

وقال الأوروبيون إن إيران قالت إنها تريد البقاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، و"عليها أن تتصرف بعكس مسار هذه الأنشطة، وتعود إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة دون تأخير". وأضافوا أن اجتماعاً للجنة خطة العمل الشاملة المشتركة، التي شملت أيضاً روسيا والصين، "ينبغي أن يُعقد على وجه السرعة"، لكن لم يحددوا موعداً لذلك. [TRT عربي]