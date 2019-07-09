سياسة
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الشرطة التركية توقف 5 مشتبه بهم جدد على صلة بتفجير "ريحانلي"
أوقفت الشرطة التركية، الثلاثاء، 5 أشخاص مشتبه بهم جدد في إطار التحقيقات الجارية حول حادثة تفجير سيارة بقضاء ريحانلي التابعة لولاية هاطاي جنوبي البلاد، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين إلى 21 شخصاً.
الشرطة التركية توقف 5 مشتبه بهم جدد على صلة بتفجير "ريحانلي"
6 من الموقوفين أحيلوا إلى القضاء، فيما التحقيقات مستمرة مع 7 آخرين / AA
9 يوليو 2019

أوقفت الشرطة التركية، الثلاثاء، 5 أشخاص في إطار التحقيقات الجارية حول حادثة تفجير سيارة بقضاء ريحانلي التابعة لولاية هاطاي جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأناضول أن عدد الموقوفين على ذمة القضية ارتفع إلى 21 شخصاً، بعد توقيف 5 أخرين إثر عمليات مداهمة جرت في مدينة إسكندرون وبلدة ريحانلي.

وأوضحت الوكالة أن 6 من الموقوفين أحيلوا إلى القضاء، فيما التحقيقات مستمرة مع 7 آخرين، بينما أحيل 8 سوريين إلى إدارة الهجرة في هاطاي تمهيداً لترحيلهم.

والجمعة، قُتل 3 سوريين جراء تفجير في سيارة بقضاء ريحانلي، وقالت ولاية هاطاي إنه نجم عن قنبلة مصنعة يدوياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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