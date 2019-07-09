أوقفت الشرطة التركية، الثلاثاء، 5 أشخاص في إطار التحقيقات الجارية حول حادثة تفجير سيارة بقضاء ريحانلي التابعة لولاية هاطاي جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأناضول أن عدد الموقوفين على ذمة القضية ارتفع إلى 21 شخصاً، بعد توقيف 5 أخرين إثر عمليات مداهمة جرت في مدينة إسكندرون وبلدة ريحانلي.

وأوضحت الوكالة أن 6 من الموقوفين أحيلوا إلى القضاء، فيما التحقيقات مستمرة مع 7 آخرين، بينما أحيل 8 سوريين إلى إدارة الهجرة في هاطاي تمهيداً لترحيلهم.

والجمعة، قُتل 3 سوريين جراء تفجير في سيارة بقضاء ريحانلي، وقالت ولاية هاطاي إنه نجم عن قنبلة مصنعة يدوياً.