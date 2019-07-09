لقي أكثر من ألف شخص في ليبيا مصرعهم، وأصيب ما يزيد على 5 آلاف آخرين، خلال ثلاثة أشهر، بسبب الصراع بين الأطراف المتنازعة من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس.

وذكرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في بيان الثلاثاء، أنّ "1048 شخصاً لقوا مصرعهم في ليبيا منذ أبريل/نيسان الماضي، بينهم 106 مدنيين"، حسبما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وأوضحت المنظمة الدولية أنّ الصراع القائم للسيطرة على العاصمة الليبية أسفر عن إصابة "5558 شخصاً بينهم 289 مدنياً".

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الذي نفَّذَته طائرات حربية تابعة لمليشيات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، واستهدف مركزاً لإيواء مهاجرين غير شرعيين بمنطقة تاجوراء شرقي طرابلس، إلى 53 قتيلاً و130 جريحاً.

وفي 4 أبريل/نيسان الماضي بدأت قوات حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وسط تنديد دوليّ واسع ومخاوف من تَبدُّد آمال التوصُّل إلى حلّ سياسي للأزمة.

وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليّاً في العاصمة طرابلس، والأخرى هي الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق والمدعوم من قوات خليفة حفتر شرقيّ البلاد.