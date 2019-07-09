سياسة
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نتنياهو مهدّداً إيران: طائرات F-35 الإسرائيلية تستطيع الوصول إلى أي مكان
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، إن طهران عليها أن تتذكر أنّ طائرات F-35 الأمريكية التي تمتلكها إسرائيل، تستطيع أن تصل إلى كل مكان في الشرق الأوسط، وإلى إيران أيضاً".
نتنياهو مهدّداً إيران: طائرات F-35 الإسرائيلية تستطيع الوصول إلى أي مكان
نتنياهو: إيران تهدّد مؤخراً بتدمير إسرائيل؛ عليها أن تتذكر أن هذه الطائرات تستطيع الوصول إلى إيران وسوريا / AP
9 يوليو 2019

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، إن طهران عليها أن تتذكر أنّ طائرات F-35 الأمريكية التي تمتلكها إسرائيل، تستطيع أن تصل إلى كل مكان في الشرق الأوسط، وإلى إيران أيضاً".

وخلال جولة تفقُّدية لنتنياهو في قاعدة نيفاتيم الجوية جنوبي إسرائيل، قال "أُجرِي جولة تفقُّدية مثيرة جدّاً في قاعدة سلاح الجوّ؛ أرى جميع منظومات الأسلحة وطائراتنا، ومن خلفي تقف طائرة F-35".

وتابع "إيران تهدِّد مؤخراً بتدمير إسرائيل؛ عليها أن تتذكر أن هذه الطائرات تستطيع أن تصل إلى كل مكان في الشرق الأوسط، وأيضاً إلى إيران، وبكل تأكيد أيضاً إلى سوريا".

وتستطيع طائرات F-35 التحليق دون أن ترصدها أنظمة الدفاع المضادة للطائرات، حسب وزارة الدفاع الأمريكية.

وعام 2016 اشترت إسرائيل 50 مقاتلة من هذا الطراز من الولايات المتحدة، على أن تُسلَّم لسلاح الجو الإسرائيلي تباعاً على مدى 5 سنوات.

وحتى يونيو/حزيران 2018 تسلمت إسرائيل 9 طائرات F-35 لتصبح بذلك الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك هذه المقاتلات، ولا تشير معلومات رسمية أو غير رسمية إلى تسلُّمها طائرات أخرى بعد هذا التاريخ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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