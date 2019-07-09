طالب زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن الثلاثاء، رئيس الوزراء المحافظ المقبل بتنظيم استفتاء جديد حول بريكست، مؤكداً أنه سيسعى من جهته للبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال كوربن في رسالة إلى أعضاء حزب العمال نشر مضمونها "أياً كان رئيس الوزراء الجديد، يجب أن تكون لديه الشجاعة لطرح الاتفاق أو عدمه (حول بريكست) في استفتاء شعبي".

وأضاف "في هذه الظروف يمكنني أن أؤكّد بوضوح أن حزب العمال سيطلق حملة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، في مواجهة خروج بلا اتفاق، أو اتفاق محافظ لا يحمي الاقتصاد والوظائف".

وأوضح كوربن أن حزبه حاول اقتراح تسوية تقوم على إبقاء البلاد في وحدة جمركية وثيقة، توازي سياسة جمركية وتجارية مشتركة، و"علاقة متينة داخل السوق الواحدة"، لكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي رفضت.

ولطالما أكدت ماي أنها تريد الخروج من الوحدة الجمركية والسوق الواحدة، للسماح لبلادها بإبرام اتفاقات تجارية بحُرّية مع دول أخرى والحَدّ من الهجرة الأوروبية.

وبعد أن رفض النواب ثلاث مرات الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل في نوفمبر/تشرين الثاني، حاولت التعاون مع حزب العمال في منتصف أبريل/نيسان، قبل أن يعلّق حزب العمال المباحثات، وتُضطرّ ماي إلى الاستقالة بعدها بثلاثة أسابيع.

ويتنافس مرشَّحان لخلافة ماي على رأس الحزب المحافظ والحكومة، هما وزيرا الخارجية السابق بوريس جونسون، والحالي جيريمي هنت، وسيختار بينهما أعضاء الحزب، وستُعرف نتيجة التصويت في 23 يوليو/تموز الجاري.

ويُعتبر جونسون الأوفر حظّاً، وهو يؤيّد الموقف المتشدد حيال بروكسل، ولا يستبعد الخروج من الاتحاد دون اتفاق.