شنّت فصائل المعارضة السورية المسلحة والمجموعات المناهضة للنظام، هجوماً على مواقع النظام في جبل التركمان بريف اللاذقية، الواقع ضمن منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

يأتي الهجوم المذكور ردّاً على محاولات النظام خلال الأشهر الماضية، التقدم في منطقة خفض التصعيد واستهداف أحيائها السكنية بالقصف.

وأفادت مصادر محلية بأن عدداً كبيراً من جنود النظام سقطوا قتلى في الهجوم المتواصل حتى الآن، مؤكدين سيطرة فصائل المعارضة على جبل برج الزاهية ومناطق أخرى، وتدمير دبابتين للنظام، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وذكرت المصادر أن قوات النظام نفذت قصفاً مدفعياً مكثفاً على منطقة جبل التركمان بعد الهجوم.

وكانت قوات النظام بدعم روسي سيطرت على نحو 85% من جبل التركمان عام 2015، مما تسبب في تهجير جميع من تبقى من سكانها البالغ عددهم 20 ألفاً من التركمان والعرب إلى تركيا.