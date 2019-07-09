سياسة
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استشهاد جنديين تركيين إثر عملية لتنظيم PKK الإرهابي
استهدفت عملية إرهابية نفذها عناصر PKK في ولاية حكاري جنوب شرق تركيا جنوداً أتراكاً، ممَّا أدى إلى استشهاد جنديين وإصابة آخَر بجروح.
استشهاد جنديين تركيين إثر عملية لتنظيم PKK الإرهابي
"الدفاع" التركية أكدت استمرار العمليات الأمنية ضدّ العناصر الإرهابية / AA
9 يوليو 2019

استُشهد جنديان تركيان وأصيب آخر بجروح إثر عملية إرهابية نفذتها عناصر من تنظيم PKK الإرهابي في ولاية حكاري جنوب شرق البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان الثلاثاء، أن الجنديين ارتقيا شهيدين إثر استهداف إرهابيي PKK مركبة للجيش التركي.

وتقدمت الوزارة بخالص تعازيها إلى ذوي الشهيدين وللجيش التركي وعامة الشعب، وأكدت استمرار العمليات الأمنية ضدّ العناصر الإرهابية في المنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردّاً على هجمات إرهابية ينفّذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين حين وآخَر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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