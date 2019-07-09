سياسة
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تركيا تدفع بتعزيزات من القوات الخاصة إلى الحدود مع سوريا
وصلت دفعة جديدة من القوات الخاصة التركية إلى ولاية هاطاي الحدودية، بهدف تعزيز الوحدات العسكرية المتمركزة على الشريط الحدودي مع سوريا.
تركيا تدفع بتعزيزات من القوات الخاصة إلى الحدود مع سوريا
وصلت الثلاثاء دفعة جديدة من القوات الخاصة التركية إلى ولاية هاطاي المحاذية للحدود مع سوريا جنوبي البلاد / AA
9 يوليو 2019

وصلت دفعة جديدة من القوات الخاصة التركية إلى ولاية هاطاي المحاذية للحدود مع سوريا جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأناضول الثلاثاء، أن قافلة مؤلَّفة من 50 مدرعة تحمل قوات خاصة (كوماندوز) وصلت إلى قضاء قرقخان بولاية هاطاي، قادمة من قواعد مختلفة، وسط تدابير أمنية مشددة.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات الخاصة أُرسلت بهدف تعزيز الوحدات العسكرية المتمركزة على الشريط الحدودي.

وتتوزع في الشمال االسوري 12 نقطة مراقبة تركية مهمتها التأكد من تطبيق اتفاق أستانا المتعلق بخفض التصعيد، إلا أنها تعرّضت لهجمات متكررة من قوات النظام السوري في الفترة الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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