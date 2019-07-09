عاد فجر الثلاثاء، البحارة الأتراك الستة الذين تم احتجازهم بليبيا في وقت سابق، من قبل مليشيات خليفة حفتر، شرقي البلاد، والذين أطلق سراحهم فيما بعد.

ووصل البحارة الستة على متن طائرة هبطت بمطار إسطنبول الدولي قادمة من العاصمة الليبية طرابلس، وكان باستقبالهم السفير مراد تامر، ممثل وزارة الخارجية بإسطنبول، فضلًا عن عائلاتهم وذويهم.

والأتراك الستة العائدون هم، أونور جاقير، ومحمد يلماز أوضه باشي، وأيوب أريلماز، ونجم الدين دميرهان، وأرن جاقير، وبيرول قوطلو.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها من المطار، قال العائد أونور جاقير "لقد وقفت دولتنا بجانبنا خلال هذه المحنة، ولا سيما الرئيس رجب طيب أردوغان".

بدوره قال أيوب أريلماز "نعبر عن شكرنا الشديد لرئاسة الجمهورية، والرئيس أردوغان، ووزارة الخارجية، وسفيرنا لدى طرابلس".

وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الخارجية التركية احتجاز البحارة المذكورين من قبل مليشيات حفتر، وعلى إثر ذلك حذّرت أنقرة تلك القوات، بأنها ستكون "هدفاً مشروعاً" إذا لم تفرج فوراً عنهم؛ ليتم إطلاق سراحهم اليوم التالي من احتجازهم.