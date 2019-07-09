قالت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، إن مسؤولاً قطرياً كبيراً أعلن "نجاح" محادثات السلام الأفغانية التي استضافتها الدوحة هذا الأسبوع.

ونقل بيان الخارجية عن مبعوث وزير الخارجية القطري الخاص لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات مطلق بن ماجد القحطاني، قوله "التقى أكثر من 60 أفغانياً يمثلون جميع أطياف المجتمع الأفغاني بما فيهم النساء وطالبان وممثلين من الحكومة".

وأشار القحطاني إلى أن الحاضرين "تناولوا على مدار يومين مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها حقوق المرأة والأقليات ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والسجناء وانسحاب القوات الأجنبية والمستقبل السياسي لأفغانستان".

وأضاف المسؤول القطري "اليوم نشعر بسعادة غامرة لتوصلهم لبيان مشترك كخطوة أولى للسلام".

وكانت العاصمة القطرية الدوحة استضافت، على مدار يومي الأحد والإثنين، المؤتمر الأفغاني للسلام الذي جمع ممثلين عن الأطياف الأفغانية المختلفة، برعاية قطرية ألمانية.