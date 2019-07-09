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أردوغان يقول إن التحضيرات اللازمة لشحن منظومة S-400 إلى تركيا متواصلة، ونائب الرئيس الأمريكي يُحذّر إيران من "إساءة فهم ضبط النفس الأمريكي".

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أردوغان: التحضيرات متواصلة لشحن منظومة S-400 إلى تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن التحضيرات متواصلة لشحن منظومة S-400 الروسية إلى تركيا. مضيفاً أن تحديد أماكن نشرها عائد لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان. [TRT عربي]

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، قُبيل مغادرته إلى العاصمة البوسنية سراييفو للمشاركة في قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"، وعقد عدد من اللقاءات. [الأناضول]

وفي سياق الزيارة قال أردوغان إن أمن واستقرار ورخاء منطقة البلقان يستحوذ على أهمية بالغة لبلاده، وإنه من غير الممكن لتركيا أن تنأى بنفسها عمّا يجري في تلك المنطقة. [TRT عربي]

بنس: على إيران ألا تسيء فهم ضبط النفس الأمريكي بأنه ضعف

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الإثنين، إن الولايات المتحدة مستعدة لحماية العسكريين والمواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وذلك في ظل تصاعد التوتر مع إيران بسبب برنامجها النووي. [رويترز]

وأضاف بنس، متحدثاً أمام مجموعة مسيحية إنجيلية تدعو لدعم إسرائيل، "دعوني أقول بوضوح، إنه يجب على إيران ألا تسيء فهم ضبط النفس الأمريكي بأنه ضعف لعزمها". [TRT عربي]

وأضاف "نحن نأمل في الأفضل، لكن الولايات المتحدة الأمريكية وقواتنا المسلحة مستعدتان لحماية مصالحنا وحماية أفرادنا وحماية مواطنينا في المنطقة". [TRT عربي]