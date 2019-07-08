أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الإثنين، أنه لن يجري، من الآن فصاعداً، أي اتصال بالسفير البريطاني في واشنطن كيم داروش، وذلك في أعقاب تسريب مذكرات دبلوماسية أرسلها السفير الى لندن، وتضمنت تشكيكاً في قدرات ترمب على الحكم.

وقال ترمب في تغريدة "أنا لا أعرف السفير، لكنه غير مرحّب به في الولايات المتحدة ولا يُنظر إليه هنا بشكل جيد. لن نتواصل معه ثانية".

وتأتي تغريدة ترمب بعد يومين على نشر صحيفة ذا ميل أون صنداي مذكرات أرسلها السفير إلى مسؤولين في لندن، ووصف فيها ترمب بأنه "يفتقر إلى الكفاءة".

وحسب الصحيفة، وصف السفير البريطاني إدارة الرئيس الأمريكي ترمب بأنها "لا تؤدي واجباتها كما ينبغي" و"خرقاء" و"تفتقر للكفاءة".

وقالت الصحيفة إن السفير داروش وصف الإدارة الأمريكية في مذكرات أخرى بأنها "لا تؤدي واجباتها كما ينبغي على نحو فريد"، مشيراً إلى أن تقارير إعلامية عن "معارك بالسكاكين" داخل البيت الأبيض "صحيحة في معظمها".