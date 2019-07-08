سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب: سنقطع التواصل مع السفير البريطاني في واشنطن
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تغريدة هاجم فيها بشدة السفير البريطاني في واشنطن كيم داروش وقال إنه سيقطع التواصل معه، على خلفية مذكرات أرسلها السفير إلى مسؤولين في لندن، ووصف فيها ترمب بأنه "يفتقر إلى الكفاءة".
ترمب: سنقطع التواصل مع السفير البريطاني في واشنطن
ترمب يؤكد أنه سيقطع التواصل مع السفير البريطاني في واشنطن  / AP
8 يوليو 2019

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الإثنين، أنه لن يجري، من الآن فصاعداً، أي اتصال بالسفير البريطاني في واشنطن كيم داروش، وذلك في أعقاب تسريب مذكرات دبلوماسية أرسلها السفير الى لندن، وتضمنت تشكيكاً في قدرات ترمب على الحكم.

وقال ترمب في تغريدة "أنا لا أعرف السفير، لكنه غير مرحّب به في الولايات المتحدة ولا يُنظر إليه هنا بشكل جيد. لن نتواصل معه ثانية".

وتأتي تغريدة ترمب بعد يومين على نشر صحيفة ذا ميل أون صنداي مذكرات أرسلها السفير إلى مسؤولين في لندن، ووصف فيها ترمب بأنه "يفتقر إلى الكفاءة".

وحسب الصحيفة، وصف السفير البريطاني إدارة الرئيس الأمريكي ترمب بأنها "لا تؤدي واجباتها كما ينبغي" و"خرقاء" و"تفتقر للكفاءة".

وقالت الصحيفة إن السفير داروش وصف الإدارة الأمريكية في مذكرات أخرى بأنها "لا تؤدي واجباتها كما ينبغي على نحو فريد"، مشيراً إلى أن تقارير إعلامية عن "معارك بالسكاكين" داخل البيت الأبيض "صحيحة في معظمها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us