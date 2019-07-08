وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى العاصمة البوسنية سراييفو للمشاركة في قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" وعقد لقاءات رسمية.

وكان في استقبال أردوغان، في مطار سراييفو الدولي، الأمين العام للمجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك، زوران ديريك، ووزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، وسفير تركيا خلدون قوج، وعدد من المسؤولين.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته، التي تستغرق يومين، زوجته أمينة أردوغان، ووزراء الدفاع خلوصي أقار، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والنقل والبنى التحتية جاهد طورهان، بالإضافة إلى وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، الذي وصل في وقت سابق لحضور اجتماع وزراي يسبق القمة.

وفي مستهل الزيارة، توجّه أردوغان إلى مقبرة كوفاتشي للشهداء في سراييفو، حيث وضع إكليلاً من الزهور على قبر الرئيس البوسني الأسبق علي عزت بيغوفيتش.

وذكرت مراسلة TRT عربي أن الرئيس التركي تفقّد الجنود الأتراك العاملين في بعثة حفظ السلام الأوروبية بمنطقة بوتمير في ضواحي سراييفو.

ومن المرتقب أن يعقد الرئيس التركي لقاءات ثنائية على هامش مشاركته في القمة التي تُعقد الثلاثاء، مع أعضاء المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك، وزعماء بعض الدول المشاركة في الفاعلية.