قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الإثنين، إنه أحبط استهدافاً حوثياً لسفينة تجارية جنوبي البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي قوله إن "القوات البحرية للتحالف تمكّنت صباح اليوم من إحباط محاولة إرهابية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر"، دون الإعلان عن الجهة التي تتبع لها السفينة.

وأشار إلى أن الاستهداف المحتمل كان "بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish".

وأضاف المالكي أن "قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره".

وقال إن "تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قِبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران يُعد عملاً إرهابياً خطيراً".

من جانبها، ذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي إن الجماعة "تنفي ادعاء التحالف الذي تقوده السعودية باستهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر".

وكثّفت جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن.‎

ويشهد اليمن، للعام الخامس على التوالي، حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

ويعيش اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم جرّاء الحرب، وفق الأمم المتحدة التي تقول إن نحو 80% من المواطنين هناك بحاجة للمساعدة.