قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التحضيرات متواصلة لشحن منظومة S-400 الروسية إلى تركيا، وتحديد أماكن نشرها عائد لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان التركيتين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الإثنين، في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، قُبيل مغادرته إلى العاصمة البوسنية سراييفو للمشاركة في قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"، وعقد عدد من اللقاءات.

وفي سياق الزيارة قال أردوغان إن أمن واستقرار ورخاء منطقة البلقان يستحوذ على أهمية بالغة لبلاده، وإنه من غير الممكن لتركيا أن تنأى بنفسها عمّا يجري في تلك المنطقة.

وأوضح أن تركيا تُعَدّ من دول البلقان، نظراً إلى الروابط البشرية والتاريخية والثقافية والدينية المشتركة.

وأكد أن بلاده تبذل قصارى جهدها للحفاظ على النسيج الثقافي المتنوع والاستقرار الداخلي لدول البلقان، مشيراً إلى أن تركيا قدمت وما زالت تقدّم الدعم اللازم لفاعليات قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا".

وذكر أردوغان أنه سيجري خلال القمة تناول الفاعليات الاقتصادية والتجارية وفاعليات البنية التحتية في منطقة البلقان، وإمكانيات عقد شراكات وتعاونات في هذه المجالات.

ولفت إلى أنه سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من زعماء الدول المشاركة في القمة، معرباً عن ثقته في أن زيارته للبوسنة ستساهم في تعزيز علاقات تركيا مع دول المنطقة.

ومن المقرر أن يتفقد أردوغان الجنود الأتراك العاملين في بعثة حفظ السلام الأوروبية بمنطقة بوتمير بضواحي سراييفو.