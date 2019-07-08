سياسة
1 دقيقة قراءة
الاحتلال يهدم منزلاً في الضفة والمستوطنون يستولون على آخَر في القدس
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الإثنين، منزلاً في بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل، بالتزامن مع استيلاء مستوطنين إسرائيليين على منزل آخَر وسط مدينة القدس المحتلة.
الاحتلال يهدم منزلاً في الضفة والمستوطنون يستولون على آخَر في القدس
داهمت قوات الاحتلال برفقة آليات ثقيلة أراضي وممتلكات المواطنين في خربة القط وهدمت منزلاً قيد الإنشاء
8 يوليو 2019

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الإثنين، منزلاً قيد الإنشاء في خربة القط ببلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال محمود عوض، الناشط الإعلامي في بيت أمر، إن قوات الاحتلال ترافقها آليات ثقيلة داهمت أراضي وممتلكات المواطنين في خربة القط، وهدمت منزلاً قيد الإنشاء، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

من جهة أخرى استولى مستوطنون إسرائيليون الإثنين، على منزل في حي الصوانة، وسط مدينة القدس المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

يأتي ذلك في وقت شنّت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات طالت 33 مواطناً من الضفة، بينهم 13 أسيراً محرَّراً من جنين، وفتاة من القدس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us