هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الإثنين، منزلاً قيد الإنشاء في خربة القط ببلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال محمود عوض، الناشط الإعلامي في بيت أمر، إن قوات الاحتلال ترافقها آليات ثقيلة داهمت أراضي وممتلكات المواطنين في خربة القط، وهدمت منزلاً قيد الإنشاء، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

من جهة أخرى استولى مستوطنون إسرائيليون الإثنين، على منزل في حي الصوانة، وسط مدينة القدس المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

يأتي ذلك في وقت شنّت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات طالت 33 مواطناً من الضفة، بينهم 13 أسيراً محرَّراً من جنين، وفتاة من القدس.