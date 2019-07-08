سياسة
2 دقيقة قراءة
استئناف المحادثات بين ممثّلي الحكومة الفنزويلية والمعارضة في أوسلو
يُرتقب أن تستأنف المحادثات بين ممثلي حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والمعارضة بقيادة رئيس البرلمان خوان غوايدو في أوسلو، بمبادرة من الحكومة النرويجية، في وقت لم يفصح فيه كلا الطرفين عن موعد دقيق لعقد اللقاء الجديد.
استئناف المحادثات بين ممثّلي الحكومة الفنزويلية والمعارضة في أوسلو
انتهت الجولة الأولى من المناقشات التي عقدت في مايو/أيار الماضي إلى طريق مسدود / AFP
8 يوليو 2019

يستعدّ ممثلو حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والمعارضة بقيادة رئيس البرلمان خوان غوايدو، لاستئناف المحادثات خلال الأسبوع الجاري في أوسلو، بمبادرة من الحكومة النرويجية.

وفي تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال نائب الرئيس الفنزويلي خورخي رودريغز، إن المحادثات مع المعارضة ستستمرّ.

وأضاف رودريغز أن وفد الحكومة سيناقش مع ممثلي المعارضة سبل إخراج البلد من المأزق السياسي، بطرق تتوافق مع الدستور.

من جانبه أكد خوان غوايدو عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، صحة نبأ عقد جولة جديدة من المحادثات في أوسلو، فيما لم يفصح كلا الطرفين عن موعد دقيق لعقد اللقاء الجديد.

وكانت الجولة الأولى من المناقشات، التي عقدت في مايو/أيار الماضي، انتهت إلى طريق مسدود.

ومنذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توتراً متصاعداً، إثر زعم رئيس البرلمان غوايدو أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بغوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us