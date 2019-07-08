أعلنت وزارة الدفاع التركية الإثنين، تحييد 4 من إرهابيي PKK في غارات جوية على مناطق شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع بأن الغارات الجوية على منطقتي زاب وغارا، جاءت بالتوازي مع عملية المخلب الجارية في منطقة هاكورك.

وأشار البيان إلى أن الغارات استهدفت مرابض أسلحة ومخابئ وملاجئ، تابعة لعناصر PKK الإرهابية.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية عملية المخلب بمنطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف القضاء الكامل على خطر الإرهاب الذي يهدّد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشماليّ العراق.

يأتي ذلك ردّاً على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين حين وآخَر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.