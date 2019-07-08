سياسة
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الدفاع التركية تعلن تحييد 4 إرهابيين شمالي العراق
شن الجيش التركي غارات جوية على منطقتي زاب وغارا، بالتوازي مع عملية المخلب الجارية في منطقة هاكورك، ما أدى إلى تحييد 4 إرهابيين من PKK.
الدفاع التركية تعلن تحييد 4 إرهابيين شمالي العراق
الغارات الجوية التركية شمالي العراق جاءت بالتوازي مع عملية المخلب الجارية في منطقة هاكورك / AA
8 يوليو 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية الإثنين، تحييد 4 من إرهابيي PKK في غارات جوية على مناطق شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع بأن الغارات الجوية على منطقتي زاب وغارا، جاءت بالتوازي مع عملية المخلب الجارية في منطقة هاكورك.

وأشار البيان إلى أن الغارات استهدفت مرابض أسلحة ومخابئ وملاجئ، تابعة لعناصر PKK الإرهابية.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية عملية المخلب بمنطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف القضاء الكامل على خطر الإرهاب الذي يهدّد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشماليّ العراق.

يأتي ذلك ردّاً على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين حين وآخَر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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