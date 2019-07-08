سياسة
3 دقيقة قراءة
إيران: لا نسعى للحرب واحتجاز ناقلتنا عمل من أعمال التهديد
دعت الخارجية الإيرانية الدول الموقعة على الاتفاق النووي إلى التزام الوعود التي قطعتها في إطار الاتفاق، وأضافت "أبوابنا مفتوحة للحوار، ونحن ندافع عن حقوق شعبنا، ولا تراجع عنها".
إيران: لا نسعى للحرب واحتجاز ناقلتنا عمل من أعمال التهديد
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي / AFP
8 يوليو 2019

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، في مؤتمر صحفي الإثنين، إن ناقلة النفط المحتجَزة في منطقة جبل طارق لم تكُن متجهة إلى سوريا، وطالب الحكومة البريطانية بالإفراج عنها بسرعة، معتبراً أن ما تعرضت له يُعدّ "قرصنة".

في سياق آخر أضاف موسوي أن إيران تدعو الدول الموقعة على الاتفاق النووي إلى التزام الوعود التي قطعتها في إطار الاتفاق، وتابع "أبوابنا مفتوحة للحوار، ونحن ندافع عن حقوق شعبنا، ولا تراجع عنها".

وقال موسوي "بالحوار نريد إقناع الطرف الآخر بأن عليه الحفاظ على الاتفاق حتى لا تزداد الأوضاع سوءًا"، مضيفاً "لن نفرش السجاد الأحمر للأمريكيين، وعلى من وقّع الاتفاق أن يلتزمه".

من جهته قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي الإثنين، إن احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية الأسبوعَ الماضي عمل غير سليم، ويُعتبر من أعمال التهديد، حسب ما جاء في كلمة له بثّها التليفزيون الرسمي.

وأشار حاتمي إلى أنّ إسقاط طهران للطائرة الأمريكية المسيرة الشهر الماضي، بعث برسالة مفادها أن إيران ستدافع عن حدودها.

بدوره قال قائد الجيش الإيراني الميجور جنرال عبد الرحيم موسوي إن إيران لا تسعى للحرب مع أي دولة، حسب ما نقلته وكالة مهر للأنباء.

كان رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو قال الخميس، إن المسؤولين في ميناء جبل طارق، بمساعدة خفر السواحل، وقفوا ناقلة نفط تحمل الخام إلى سوريا، واحتجزوا الناقلة وحمولتها.

وفي اليوم نفسه استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران روب ماكير، للاحتجاج على احتجاز ناقلة النفط. وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي عبر تويتر، يقول إن الوزارة استدعت السفير البريطاني بطهران، بعد احتجاز البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق "بشكل غير قانوني".

ونهاية 2011، اتخذ الاتحاد الأوروبي قرار فرض العقوبات ضد سوريا، ومدّد عقوباته -بما في ذلك حظر النفط- حتى الأول من يونيو/حزيران 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us