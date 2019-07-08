سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 8 يوليو/تموز 2019
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خلاصات من TRT عربي: 8 يوليو/تموز 2019
الشرطة التركية توقف 16 مشتبهاً على خلفية الانفجار في قضاء ريحانلي / AA
8 يوليو 2019

الشرطة التركية توقف 16 مشتبهاً على خلفية الانفجار في قضاء ريحانلي. وحزب الديمقراطية الجديدة المعارض يفوز بالانتخابات اليونانية.

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الشرطة التركية توقف 16 مشتبهاً على خلفية الانفجار في قضاء ريحانلي

أعلنت الشرطة التركية الأحد، وقف 16 مشتبهاً في إطار التحقيقات المتعلقة بحادث تفجير في سيارة بقضاء ريحانلي في ولاية هاطاي جنوبي تركيا الجمعة. [

TRT عربي

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وقالت مصادر أمنية إن الشرطة بحثت على خلفية التفجير عن جميع روابط الأشخاص الذين كانوا على متن السيارة، واكتشفت مجموعة من الاتصالات. [الأناضول]

ولقي 3 سوريين مصرعهم جراء تفجير في سيارة في ريحانلي، وقالت ولاية هاطاي إنه نجم عن قنبلة مصنعة يدوياً. [الأناضول]

نتائج الانتخابات اليونانية تظهر فوز حزب الديمقراطية الجديدة المعارض

أظهرت التقديرات الرسمية للانتخابات التشريعية في اليونان فوز حزب الديمقراطية الجديدة المعارض الذي يتزعمه كيرياكوس ميتسوتاكيس بنسبة 39.8% من الأصوات مقابل 31.8% لحزب سيريزا الحاكم. [TRT عربي]

وأشارت التقديرات إلى اقتراب حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف من الحصول على نسبة 3%، وهي الحد الأدنى لدخول البرلمان. [TRT عربي]

وقال أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني إنه يحترم إرادة الشعب الذي صوت لصالح وصول حزب الديمقراطية الجديدة للسلطة. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي
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