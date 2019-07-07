سياسة
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أردوغان وجاوش أوغلو يهنئان ميتسوتاكيس بتصدر حزبه انتخابات اليونان
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود جاوش أوغلو زعيم حزب الديمقراطية الجديدة اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على فوز حزبه بالانتخابات العامة.
أردوغان وجاوش أوغلو يهنئان ميتسوتاكيس بتصدر حزبه انتخابات اليونان
أردوغان أعرب عن أمله بأن تحمل نتائج الانتخابات الخير للعلاقات التركية اليونانية وللمنطقة / AFP
7 يوليو 2019

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس، على فوز حزبه بالانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في اليونان الأحد.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية، لوكالة الأناضول إن أردوغان اتصل هاتفياً بميتسوتاكيس، وهنأه على فوز حزبه بالانتخابات.

وأعرب أردوغان عن أمله بأن تحمل نتائج الانتخابات الخير للعلاقات التركية اليونانية وللمنطقة.

بدوره، هنأ وزير الخارجية التركية مولود جاوش أوغلو، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بنجاحه في الانتخابات.

وقال وزير الخارجية التركي في تغريدة على موقع تويتر "أهنئ زعيم حزب الديمقراطية الجديدة كيرياكوس ميتسوتاكيس بنجاحه في الانتخابات".

وأضاف "أثق بأن الصداقة بين الشعبين التركي واليوناني، وعلاقاتنا الثنائية ستتعزز أكثر في ظل قيادته".

وأظهرت التقديرات الرسمية للانتخابات التشريعية في اليونان فوز حزب الديمقراطية الجديدة المعارض الذي يتزعمه كيرياكوس ميتسوتاكيس بنسبة 39.8%من الأصوات مقابل 31.8% لحزب سيريزا الحاكم.

وبذلك، يبدو أن ميتسوتاكيس سيكون رئيس الوزراء المقبل في اليونان المقبل ليقود المحافظين إلى السلطة، وينهي 4 سنوات من حكم اليساريين الذين يُلقى عليهم باللوم في إثقال كاهل البلاد بمزيد من الديون وسوء إدارة الأزمات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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