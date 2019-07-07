أظهرت التقديرات الرسمية للانتخابات التشريعية في اليونان فوز حزب الديمقراطية الجديدة المعارض الذي يتزعمه كيرياكوس ميتسوتاكيس بنسبة 39.8% من الأصوات مقابل 31.8% لحزب سيريزا الحاكم.

وأظهرت التقديرات اقتراب حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف من الحصول على نسبة 3%، وهي الحد الأدنى لدخول البرلمان.

وقال يانيس ثيودوروبولوس من سنغيولار لوجيك، وهي الشركة المكلفة من وزارة الداخلية اليونانية بجمع نتائج الانتخابات الرسمية، إن التوقعات تظهر فوز حزب الديمقراطية الجديدة بـ 158 مقعداً من أصل 300 مقعد في البرلمان اليوناني، وهو ما سيمكنه من تشكيل حكومة أغلبية دون الحاجة إلى الدخول في تحالفات.

ويقف دعم الفجر الذهبي عند 2.96%. وإذا تمكن الحزب من الوصول إلى الحد الأدنى ليصبح الحزب السابع في البرلمان، فسيؤدي ذلك إلى تقليل عدد المقاعد التي يشغلها أعضاء حزب الديمقراطية الجديدة.

وفي أوّل تعليق له، قال أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني إنه يحترم إرادة الشعب الذي صوت لصالح وصول حزب الديمقراطية الجديدة للسلطة.

وقال تسيبراس للصحفيين "اليوم نقبل حكم الشعب ورؤوسنا مرفوعة. كان علينا اتخاذ قرارات صعبة بتكلفة سياسية باهظة من أجل وصول اليونان إلى ما هي عليه الآن".

وذكر مسؤول في حزب الديمقراطية الجديدة أن تسيبراس اتصل بزعيم الحزب كيرياكوس ميتسوتاكيس لتهنئته على الفوز في الانتخابات العامة.

وأضاف المسؤول لوكالة رويترز أن تسليم السلطة سيجري يوم الاثنين بعد أن يؤدي ميتسوتاكيس اليمين رئيساً جديداً للوزراء.