أعلنت الشرطة التركية، الأحد، إيقاف 16 مشتبهاً في إطار التحقيقات المتعلقة بحادث تفجير في سيارة بقضاء ريحانلي في ولاية هاطاي جنوبي تركيا، الجمعة.

وقالت مصادر أمنية، لوكالة الأناضول، إن الشرطة بحثت على خلفية التفجير عن جميع روابط الأشخاص الذين كانوا على متن السيارة، واكتشفت مجموعة من الاتصالات.

وأوضحت أن الشرطة نفذت عملية على بعض الأماكن في ريحانلي وإسكندرون وهاطاي، بناءً على قرار قضائي للقبض على المشتبهين.

وتمكنت فرق الشرطة من القبض على 16 مشتبهاً، و نقلتهم إلى مديرية الأمن في ولاية هاطاي للتحقيق.

ولقي 3 سوريين مصرعهم جراء تفجير في سيارة في ريحانلي، وقالت ولاية هاطاي إنه نجم عن قنبلة مصنعة يدوياً.

وأوضحت ولاية هاطاي، في بيان لها، أنه يتم التحقيق في صلات الأشخاص الثلاثة الذين كانوا في السيارة.