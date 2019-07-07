سياسة
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الشرطة التركية توقف 16 مشتبهاً على خلفية الانفجار في قضاء ريحانلي
أعلنت الشرطة التركية اعتقال 16 مشتبهاً على خلفية الانفجار الذي وقع في سيارة بقضاء ريحانلي في ولاية هاطاي وأدى إلى مصرع ثلاثة سوريين. وأشارت إلى أن المشتبهين أحيلوا إلى مديرية الأمن في ولاية هاطاي للتحقيق.
الشرطة التركية توقف 16 مشتبهاً على خلفية الانفجار في قضاء ريحانلي
الشرطة التركية أحالت المشتبهين إلى مديرية الأمن في ولاية هاطاي للتحقيق / AA
7 يوليو 2019

أعلنت الشرطة التركية، الأحد، إيقاف 16 مشتبهاً في إطار التحقيقات المتعلقة بحادث تفجير في سيارة بقضاء ريحانلي في ولاية هاطاي جنوبي تركيا، الجمعة.

وقالت مصادر أمنية، لوكالة الأناضول، إن الشرطة بحثت على خلفية التفجير عن جميع روابط الأشخاص الذين كانوا على متن السيارة، واكتشفت مجموعة من الاتصالات.

وأوضحت أن الشرطة نفذت عملية على بعض الأماكن في ريحانلي وإسكندرون وهاطاي، بناءً على قرار قضائي للقبض على المشتبهين.

وتمكنت فرق الشرطة من القبض على 16 مشتبهاً، و نقلتهم إلى مديرية الأمن في ولاية هاطاي للتحقيق.

ولقي 3 سوريين مصرعهم جراء تفجير في سيارة في ريحانلي، وقالت ولاية هاطاي إنه نجم عن قنبلة مصنعة يدوياً.

وأوضحت ولاية هاطاي، في بيان لها، أنه يتم التحقيق في صلات الأشخاص الثلاثة الذين كانوا في السيارة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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