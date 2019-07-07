سياسة
1 دقيقة قراءة
الأمن التركي يُحيّد عنصرَين من تنظيم PKK الإرهابي شرقي البلاد
قالت وزارة الداخلية التركية في بيان، الأحد، إن قوات الأمن شنت حملة ضد إرهابيي PKK على أطراف جبل غابار في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.
الأمن التركي يُحيّد عنصرَين من تنظيم PKK الإرهابي شرقي البلاد
الجيش التركي يستهدف عناصر PKK الإرهابي رداً على هجمات التنظيم ضد أهداف مدنية وعسكرية  / AA
7 يوليو 2019

أعلنت وزارة الداخلية التركية تحييد اثنين من عناصر تنظيم PKK الإرهابي في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان الأحد، إن قوات الأمن شنت حملة ضد عناصر PKK الإرهابي، على أطراف جبل غابار في ولاية شرناق.

وأضاف البيان أن الحملة المدعومة بغطاء جوي، أسفرت عن تحييد اثنين من إرهابيي PKK ما زالت مستمرة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك رداً على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الإرهابي الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us