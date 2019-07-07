أعلنت وزارة الداخلية التركية تحييد اثنين من عناصر تنظيم PKK الإرهابي في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان الأحد، إن قوات الأمن شنت حملة ضد عناصر PKK الإرهابي، على أطراف جبل غابار في ولاية شرناق.

وأضاف البيان أن الحملة المدعومة بغطاء جوي، أسفرت عن تحييد اثنين من إرهابيي PKK ما زالت مستمرة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك رداً على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الإرهابي الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.