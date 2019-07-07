سياسة
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الاتحاد الأوروبي يدرس عقد قمة طارئة بشأن الاتفاق النووي الإيراني
قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانيتش، الأحد، إن الاتحاد "قلق للغاية" بشأن قرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 3.67%. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي حذر إيران من اتخاذ مثل هذه الخطوة.
الاتحاد الأوروبي يدرس عقد قمة طارئة بشأن الاتفاق النووي الإيراني
الاتحاد الأوروبي حذر إيران من تجاوز الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم / Getty Images
7 يوليو 2019

قال الاتحاد الأوروبي إن الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 تناقش عقد اجتماع طارئ محتمل بعد إعلان إيران اعتزامها تجاوز الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانيتش، الأحد، إن الاتحاد "قلق للغاية" بشأن قرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 3.67%. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي حذر إيران من اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وفيما يتعلق بالتوترات المتصاعدة في المنطقة، نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن كوسيانيتش قولها "إن الاتحاد الأوروبي على اتصال مع الأطراف الأخرى في الاتفاق لمناقشة الخطوات المقبلة".

وأكدت إيران، الأحد، أنها ستباشر، خلال النهار، تخصيب اليورانيوم بنسبة محظورة بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي، مهددة بالتخلي عن تعهدات أخرى "خلال 60 يوما".

وأعلن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي للصحافيين أن إيران ستستأنف "خلال ساعات" تخصيب اليورانيوم بمستوى "أعلى من 3.67%" ريثما تتم تسوية بعض التفاصيل التقنية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت انسحابها من الاتفاق النووي العام الماضي.

وتأتي الخطوة الإيرانية الجديدة في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ بدأت طهران تخفيض بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.

وبدأت إيران تخفيض التزاماتها، في مايو/أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

وتفاقم هذا التوتر عقب إسقاط إيران في 20 يونيو/حزيران الماضي، طائرة أمريكية مسيرة، قالت إنها اخترقت الأجواء الإيرانية، فيما قال الجيش الأمريكي إنها كانت تُحلّق في المجال الجوي الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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