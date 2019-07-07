سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 7 يوليو/تموز 2019
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خلاصات من TRT عربي: 7 يوليو/تموز 2019
واشنطن تنفي سحب قواتها من أفغانستان وتشيد بالمحادثات الأخيرة مع طالبان / Reuters
7 يوليو 2019

عضو فريق التفاوض الأمريكي يصف الجولة الأخيرة من المحادثات مع حركة طالبان بالـ"مثمرة للغاية". ووالدة متحدث "إخوان مصر" تقول: نجلي أصيب بتسمم غذائي في محبسه.

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محادثات مثمرة

قال عضو فريق التفاوض الأمريكي مايك بومبيو، إن الجولة الأخيرة من المحادثات مع حركة طالبان التي دخلت أسبوعها الثاني "مثمرة للغاية"، في الوقت الذي أنكر فيه بشدة أن واشنطن سعت لتحديد موعد نهائي لسحب قواتها المقدرة بـ14000 جندي من أفغانستان ضمن اتفاق سلام نهائي. [TRT عربي]

وصرح المسؤول الأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تحتفظ حركة طالبان بمكتب سياسي وتُجرِي محادثات، بأن الولايات المتحدة "بالتأكيد لم تعرض" انسحاباً لمدة 18 شهراً في إطار اتفاق سلام حسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس. [TRT عربي]

تسمُّم في المحبس

قالت والدة جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين بمصر، السبت، إن الأخير تَعرَّض لتسمُّم غذائي بسبب طعام يقدمه السجن. [TRT عربي]

ولم يتسنّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات بشأن ما ذكرته والدة الحداد منى إمام، غير أنها اعتادت تأكيد أنها تقدم الرعاية الصحية للسجناء كافة دون تمييز. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي
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