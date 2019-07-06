سياسة
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تحالف أحزاب سودانية معارِضة يدعو لإسقاط الاتفاق مع المجلس العسكري
اعتبرت "تنسيقية القوى الوطنية" التي تضم 7 كتل سياسية كبيرة أن الاتفاق مع المجلس العسكري" يكرس الوصاية والتدخل الأجنبى ويصادر حق الاختلاف والتعدد". ودعت التنسيقية إلى إسقاط الاتفاق السياسي الموقّع أخيراً بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير".
تحالف أحزاب سودانية معارِضة يدعو لإسقاط الاتفاق مع المجلس العسكري
  مئات السودانيين يحتفلون في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم  بتوقيع الاتفاق الانتقالي / Reuters
6 يوليو 2019

دعت تنسيقية القوى الوطنية بالسودان، السبت، إلى إسقاط الاتفاق السياسي الموقّع أخيراً بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، واصفة إياه بـ"الاتفاق الإقصائي".

جاء ذلك في بيان عن التنسيقية التي تضم 179 حزباً وحركة مسلحة وتحالفاً شبابياً في 7 كتل سياسية كبيرة شارك معظمها في عملية الحوار الوطني مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وأعلن المجلس العسكري و"الحرية والتغيير"، فجر الجمعة، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلاً، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان.

واعتبرت التنسيقية في بيانها أن "الثورة السودانية يتم اختطافها عبر ثلة من قادة الأجهزة العسكرية الطموحين بالتعاون مع شلة من الأحزاب تسمت بقوى الحرية والتغيير، وهي ليست بقوى حرية ولا تغيير بل هي الوجه المدني للانقلاب العسكري على الثورة".

وتابعت "ذلك الانقلاب الذي تم بدعم وتنسيق من قوى إقليمية ودولية ظلت تعمل علي فرض أجندتها الأمنية والسياسية والاقتصادية على السودان منذ مبارحة المستعمر لأرض السودان، لاسيما المحور الإقليمي المعروف بإجهاضه لثورات الربيع العربي".

وقالت التنسيقية إن "السودان يعاني من الاتفاقيات الثنائية بمبادرات إفريقية تحولت لدولية لتكريس الوصاية والتدخل الأجنبي، وما ينتج عنها من اختطاف للحياة السياسية ومصادرة لحق الاختلاف والتعدد وتغييب لمبدأ التشاركية في تدبير شؤون البلاد".

من جانبه، قال إبراهيم الأمين، نائب رئيس حزب "الأمة القومي" المعارض، وعضو وفد التفاوض بـ"الحرية والتغيير"، إن الاتفاق "نقل المشهد السوداني من المواجهة إلى التعاون".

وفجر الجمعة، خرج مئات السودانيين في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، ابتهاجاً بتوقيع الاتفاق على تشكيل مجلس السيادة وحكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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