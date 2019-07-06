رصد مركز دراسات وتوثيق تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 500 واعتقال 420 آخرين، الشهر الماضي، على يد القوات الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك في تقرير رصد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خلال يونيو/حزيران الماضي، أصدره السبت، مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق.

وأشار التقرير إلى إصابة نحو 500 فلسطيني برصاص إسرائيلي، من بينهم 395 مواطناً أصيبوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية التي تنظم أسبوعياً قرب حدود قطاع غزة الشرقية، و105 آخرين أصيبوا في الضفة والقدس خلال مشاركتهم بمسيرات ضد ممارسات الاحتلال.

ووثّق المركز الفلسطيني هدم سلطات الاحتلال، خلال يونيو الماضي، 31 منزلاً بالضفة الغربية والقدس.

ورصد إخطار السلطات الإسرائيلية لـ101 بيت ومنشأة بالهدم بالضفة والقدس، من بينها إخطارات بهدم 16 بناية سكنية تضم نحو 100 شقة، في حي وادي الحمص ببلدة باهر، جنوب شرق مدينة القدس.

فيما أصدرت الشرطة الإسرائيلية، الشهر الماضي، قرارات بإبعاد 10 مواطنين عن المسجد الأقصى، وفق التقرير.