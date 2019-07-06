سياسة
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الجيش السوري الحر يضبط صواريخ ومتفجرات لـYPG الإرهابي
ضبطت قوات الجيش السوري الحر 15 صاروخ كاتيوشا و13 عبوة ناسفة في شاحنة مشبوهة قادمة من منطقة منبج شمالي سوريا. وجرى توقيف سائق الشاحنة لاستجوابه بتهمة نقل متفجرات إلى مناطق المعارضة السورية لاستخدامها في هجمات YPG الإرهابية.
الجيش السوري الحر يضبط صواريخ ومتفجرات لـYPG الإرهابي
الجيش السوري الحر يضبط صواريخ ومتفجرات  لـ YPG الإرهابي / AA
6 يوليو 2019

ضبطت قوات الجيش السوري الحر، السبت، شاحنة على متنها متفجرات وصواريخ تابعة لتنظيم YPG الإرهابي في بلدة جوبان باي (الراعي) بمنطقة درع الفرات شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية أن القوات الأمنية فتّشت الشاحنة بشكل دقيق في قرية راعل، وتمكنت من ضبط 15 صاروخ كاتيوشا، و13 عبوة ناسفة مصنوعة يدوياً، بداخل خزان الوقود الاحتياطي للشاحنة.

وجرى توقيف سائق الشاحنة لاستجوابه بتهمة نقل متفجرات إلى مناطق المعارضة السورية لاستخدامها في هجمات YPG الإرهابية.

يشار إلى أن تنظيم YPG الإرهابي يسيطر على بلدة تل رفعت بريف محافظة حلب شمالي سوريا، ويستهدف بين الفينة والأخرى مناطق أعزاز ومارع وكفر كلبين وجبرين، بمنطقة درع الفرات التي تسيطر عليها قوات المعارضة.

وبفضل عملية درع الفرات التي انطلقت في 24 أغسطس/آب 2016، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر من تطهير مساحة 2055 كلم مربعاً من الأراضي شمالي سوريا.

وانتهت العملية العسكرية في 29 مارس/آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها تحرير مدينة جرابلس الحدودية، وعدة مناطق وبلدات، فضلاً عن مدينة الباب، التي كانت معقلاً لتنظيم داعش الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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