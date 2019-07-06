سياسة
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إيران تستنكر دعوة واشنطن لاجتماع خاص لمناقشة مخزونها من اليورانيوم
استنكرت إيران دعوة الولايات المتحدة الأمريكية، المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى عقد اجتماع خاص, لمناقشة آخر تقرير حول أنشطتها النووية. وتأتي دعوة واشنطن إثر صدور تقرير عن الوكالة يفيد بتخطي إيران سقف مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب.
إيران تستنكر دعوة واشنطن لاجتماع خاص لمناقشة مخزونها من اليورانيوم
واشنطن دعت المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اجتماع خاص  إثر تقريرها حول أنشطة طهران النووية / Reuters
6 يوليو 2019

استنكرت إيران دعوة الولايات المتحدة الأمريكية، المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى عقد اجتماع خاص، لمناقشة آخر تقرير حول أنشطة طهران النووية.

وتأتي دعوة واشنطن إثر صدور تقرير عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يفيد بتخطي إيران سقف مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب، المتفق عليه بموجب الاتفاق النووي.

وجاء ذلك في بيان صدر، السبت، عن بعثة إيران بالعاصمة النمساوية فيينا، التي تتخذ منها الوكالة الدولية مقراً لها.

وذكر البيان أن "واشنطن هي الطرف المنسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تم التوصل إليها بين إيران والمجتمع الدولي عام 2015".

وأضاف أن الإدارة الأمريكية حاولت بمختلف الوسائل الحيلولة دون التزام المجتمع الدولي بهذه الخطة، ووصف ذلك بـ "المفارقة المحزنة"، وأوضح أن "الدعوة لهذا الاجتماع الخاص متناقضة مع مبدأ سيادة القانون، وتعددية الأطراف في العلاقات الدولية".

وأفاد البيان، بأن المجلس التنفيذي للوكالة سيبحث خلال اجتماعه المقبل، الآليات المقترحة حول تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من المجلس التنفيذي للوكالة الدولية، عقد اجتماع خاص، لمناقشة آخر تقرير حول أنشطة إيران النووية.

وتأتي الدعوة الأمريكية إثر إعلان الوكالة، الإثنين، تخطي إيران سقف مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب، المتفق عليه بموجب الاتفاق النووي، والذي وأوضح أن مفتشيها تأكدوا من تخطي طهران، سقف مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، والمحدد بـ 300 كلغ.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب الأخيرة قبل أكثر من عام، من الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم في 2015.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، وخفضت الأخيرة التزاماتها بموجب الاتفاق، الذي فرض قيوداً على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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