انطلق في العاصمة الجزائرية السبت، مؤتمر لأهم أقطاب المعارضة، من أجل بحث خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد بعد مبادرة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بإسناد جلسات الحوار إلى شخصيات مستقلة عن السلطة.

واحتضنت المدرسة العليا للفندقة بعين البنيان غربي العاصمة الجزائرية، الاجتماع الذي يقول منظمون إن أكثر من 500 مشارك يمثّلون أحزاباً من مختلف التيارات وممثلين عن جمعيات ونقابات والحراك يشاركون فيه.

ومن أبرز المشاركين علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق، وهو رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، وعبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية.

كما سجل حضور جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعمار جيدل الناطق باسم منتدى حراك المثقفين.

وفي مداخلة خلال افتتاح المؤتمر، قال بن فليس إن "المسؤولية الملقاة على عاتقنا اليوم تتمثل في الإسهام في انطلاقة جادة لحوار وطني يقتضي حلاً للأزمة نحو تلبية المطالب الهادفة والعادلة والمشروعة للثورة الديموقراطية السلمية التي ادخلت بلدنا في عهد جديد".

وأوضح أن هذا الحوار "يرمي إلى تعديل النظام الانتخابي في كل تدابيره المرتبطة بالانتخابات الرئاسية، وإجرائها في آجال معقولة و مقبولة".

وعن مبادرة الرئيس المؤقت بإسناد جلسات الحوار لشخصيات مستقلة عن السلطة فيرى بن فليس أنها مبادرة "عرضت قاعدة ولو أنها غير كاملة يمكن التفاعل معها لوضع معالم الخروج من الانسداد السياسي القائم".

من جهته دعا رئيس حركة مجتمع السلم إلى حوار قائم على نيات صادقة والابتعاد عن الصراعات الآيديولوجية معتبراً مطلب مجلس تأسيسي "خطير"، كما أن للمؤسسة العسكرية فضلاً تاريخياً في ما حقّقه الحراك، حسب قوله.

من جهته اقترح رئيس حزب جيل جديد أن "تبدأ عملية التغيير بتعيين لجنة، تكون مكوَّنة من رجال ونساء نزهاء، تحظى بالقبول من الجميع، وبتفويض لإقامة اتصالات مع جميع الشركاء السياسيين. ستتيح هذه المرحلة من النقاش الاتفاق على جدول أعمال الحوار".

يشار إلى أن هذا المؤتمر قاطعته أحزاب علمانية ويسارية معارضة مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال، وجبهة القوى الاشتراكية، بدعوى تركيز أصحابه على بحث ملفّ تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.

وتطالب الأحزاب العلمانية بمجلس تأسيسي وبناء جمهورية جديدة، لكن مصادر من مؤتمر المعارضة قالت إن هذه الأحزاب لم توجَّه إليها في الأصل دعوة الحضور لكون مشروعها مخالفاً تماماً لما تطرحه أطياف المعارضة المجتمعة.

وحسب وثيقة مسربة، تدعو مسوَّدة اتفاق بين أطياف المعارضة المشاركة في هذا المؤتمر إلى خارطة طريق خلال 6 أشهر، تبدأ بإطلاق حوار تقوده شخصيات معنوية وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، لكن مصادر من المعارضة قالت إن الوثيقة تمهيدية وقابلة للإثراء والتغيير.