سياسة
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10 ملايين ناخب يوناني يستعدون للتصويت في الانتخابات المبكرة
يستعد 10 ملايين ناخب يوناني للتوجه إلى صناديق الاقتراع، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة المبكرة وسط تنافس 20 حزباً على 300 مقعد في البرلمان.
10 ملايين ناخب يوناني يستعدون للتصويت في الانتخابات المبكرة
رئيس الوزراء اليوناني قرر إجراء انتخابات مبكرة في البلاد بعد الأداء الضعيف لحزبه في الانتخاب البرلمانية الأوروبية / AP
6 يوليو 2019

يستعد 10 ملايين ناخب يوناني للتوجه إلى صناديق الاقتراع، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة المبكرة، المزمع إجراؤها الأحد في عموم البلاد، والتي يتنافس فيها 20 حزباً على 300 مقعد في البرلمان.

وسيدلي الناخبون بأصواتهم في 21 ألفاً و478 صندوقاً انتخابيّاً، في 59 دائرة انتخابية، من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

ويتنافس في الانتخابات 20 حزباً سياسياً على 300 مقعد في البرلمان، ومن المقرر أن يحصل الحزب الفائز بها على 50 مقعداً إضافياً، وذلك لتسهيل مهمته في تشكيل الحكومة.

ويتعين على الأحزاب الحصول على نسبة 3%، من أصوات الناخبين (العتبة الانتخابية)، من أجل ضمان تمثيلها في البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وتُعَدّ هذه الانتخابات هي الأولى التي تُجرَى في فصل الصيف منذ عام 1928، ويُنتظر أن يؤثر ارتفاع درجات الحرارة الكبير في نسبة المشاركة فيها.

وتأتي هذه الانتخابات، التي تقرر إجراؤها قبل موعدها بأربعة أشهر، في ظل استمرار محاولات التعافي من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

ويُعَدّ حِزبَا سيريزا اليساري الحاكم بزعامة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، و"الديمقراطية الجديدة" المعارض (حزب محافظ)، أبرز المرشحين لتصدُّر نتائج الانتخابات.

وكان تسيبراس قرر إجراء انتخابات مبكرة في البلاد بعد الأداء الضعيف لحزبه في الانتخاب البرلمانية الأوروبية، إذ تَراجَع بفارق 9 نقاط عن حزب الديمقراطية الجديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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