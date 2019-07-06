سياسة
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مقتل 14 مدنياً في قصف للنظام السوري وروسيا على إدلب
أعلنت مصادر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) مقتل 14 مدنياً في قصف للنظام وروسيا على إدلب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 20 آخرين. وتواصل فرق الدفاع عمليات الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى والجرحى.
مقتل 14 مدنياً في قصف للنظام السوري وروسيا على إدلب
مقتل 14 مدنياً وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين في قصف للنظام السوري وروسيا على إدلب / AP
6 يوليو 2019

قالت مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) إن 14 مدنياً قتلوا في قصف للنظام وروسيا على إدلب، وأشارت إلى أن معظم القتلى من الأطفال والنساء، فضلاً عن إصابة ما لا يقل عن 20 آخرين.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول نقلاً عن مصادر محلية السبت، بأن القصف البري والجوي المستمر منذ الليلة الماضية، طال مدينتي كفرنبل وخان شيخون وبلدتي محمبل وبداما، وقرى حاس وبسيدا وسرمين وكفرسجنة وحيش والعامرية، وغيرها من القرى في محافظة إدلب.

وتواصل فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) عمليات الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى والجرحى.

أما مرصد الطيران التابع للمعارضة المسلحة، فذكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "مقاتلة روسية أقلعت من قاعدة حميميم"، مشيراً إلى تنفيذ روسيا هجمات على خان شيخون وقريتي سرمين وكفرسجنة.

ومنذ 25 أبريل/نيسان الماضي يشنّ النظام السوري وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، التي حُدّدَت بموجب مباحثات أستانا، بالتزامن مع عملية برية.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق ينصّ على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

ويقطن المنطقة حاليّاً نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجّرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية في عموم البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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