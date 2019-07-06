ارتفعت صادرات اتحاد مصدّري إسطنبول خلال النصف الأول من 2019 بنسبة 3.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغت 3 مليارات و500 مليون دولار.

وحسب بيانات صادرة عن الاتحاد، صُدّر مختلف المنتجات إلى دول عدة، على رأسها العراق وألمانيا والسعودية وإيطاليا والنرويج.

وذكرت البيانات أن صادرات الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها، بلغت 954 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، منها 107 ملايين دولار خلال يونيو/حزيران الماضي.

أما صادرات الأثاث المنزلي والورق ومنتجات الغابات فبلغت 868 مليون دولار، خلال الفترة نفسها، 113 مليون دولار منها خلال مايو/أيار الماضي.

وبينما بلغت صادرات خدمات ومنتجات اليخوت والسفن 491 مليون دولار، وصلت صادرات المنتجات البحرية والحيوانية إلى 400 مليون دولار.

وبلغت صادرات البندق ومشتقاته 292.5 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الخضراوات والفواكه 150 مليون دولار، ومنتجات الفواكه المجففة 82 مليون دولار.

من جانبه قال منسق الاتحاد جيم سيفين، إنهم يهدفون إلى تصدير ما قيمته أكثر من 7 مليارات دولار خلال 2019.

وأضاف أن المعارض التي يُشرِف الاتحاد على تنظيمها في عديد من البلدان، تسهم في رفع الصادرات المحلية إليها.

وأردف "نسير نحو تحقيق أهدافنا بشكل جيد، صادراتنا سترتفع أكثر بحلول نهاية العام الحالي".