صدر مرسوم عن الرئاسة التركية السبت، يقضي بعزل محافظ البنك المركزي التركي مراد جتين قايا، وتعيين نائبه مراد أويصال بدلاً منه.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي أن نائب محافظ البنك مراد أويصال، عُين في منصب المحافظ بموجب المرسوم الرئاسي.

وأورد البيان تصريحات للمحافظ الجديد للبنك المركزي، أكّد فيها أنه سيواصل تطبيق أدوات السياسة المالية الرامية إلى تحقيق استقرار الأسعار.

وأضاف أويصال أنه سيستخدم قنوات الاتصال على أعلى المستويات بخصوص السياسات المحدَّدة في تحقيق أهداف البنك.

أويصال المولود في إسطنبول عام 1971، تَخرَّج في كلية الاقتصاد في جامعة إسطنبول، ويتقن اللغتين الإنكليزية والفرنسية.

وبدأ أويصال مسيرته المهنية في القطاع المصرفي منذ عام 1998، وشغل منصب مساعد المدير العامّ في إدارة الخزانة المالية في بنك "Halk" في تركيا منذ تاريخ نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حتى يونيو/حزيران 2016.