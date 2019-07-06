سياسة
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الأعنف منذ 20 عاماً.. زلزال 7.1 ريختر يضرب جنوب كاليفورنيا
ضرب زلزال قوي شدته 7.1 درجة على مقياس ريختر، السبت، جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. ويُعَدّ الزلزال هو الأعنف الذي يضرب المنطقة منذ 20 عاماً.
الأعنف منذ 20 عاماً.. زلزال 7.1 ريختر يضرب جنوب كاليفورنيا
زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة  / AP
6 يوليو 2019

ضرب زلزال قوي شدته 7.1 درجة على مقياس ريختر السبت، جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال حدث بعد يوم من زلزال آخَر بقوة 6.9 على مقياس ريختر كان الأعنف قبل وقوع الزلزال الأخير، مسجلاً عدداً من الإصابات، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وتبلغ السلطات المحلية عن الإصابات والأضرار الناجمة عن الزلزال، الذي ضرب جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا ولاس فيغاس وصولاً إلى المكسيك.

وأُعلِنَ سابقاً أن الزلزال الذي وقع الساعة 8:19 مساءً بالتوقيت المحلي، كانت قوته 6.9 درجات، لتزيد لاحقاً وتصبح 7.1، وذلك ضمن معلومات أولية حسب المصدر نفسه.

وتسبب الزلزال في تصدُّع عدد من المباني، واشتعال النيران في عدد من المواقع، وتشقُّق الطرق الرئيسية، إضافةً إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن السلطات أغلقت قاعدة "تشاينا ليك" البحرية الجوية، حيث يقيّم مسؤولون الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء الزلزل السابق.

وأشارت إلى أن القاعدة تقع شمال غرب مدينة ريدغكريست (إحدى مدن مقاطعة كيرن بالولاية)، مركز الزلزال الذي يبعد نحو 241.402 كم شمال شرق لوس أنجلوس، ويقطن فيها 29 ألف نسمة.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات في القاعدة بعد زلزال الخميس، وفقاً لما ذكرته القاعدة على صفحتها في فيسبوك، كما لم ترد معلومات فورية حول ما إذا كان زلزال صباح السبت تسبب في أي أضرار.

وقالت القاعدة إن فريقاً يضمّ أفراداً من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، والمسح الجيولوجي في كاليفورنيا، يفتّشون مباني القاعدة وغيرها من البنى التحتية.

ومن المتوقع أن يستمر إغلاق القاعدة التي تدعم عمليات البحث والاختبار والتقييم التابعة للبحرية حتى الساعة الخامسة من صباح الإثنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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