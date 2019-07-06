قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة، إن حملات الاعتقال بهدف الترحيل الجماعي للمهاجرين ستبدأ "قريباً جداً".

وكان الرئيس الأمريكي قد أجل العملية الشهر الماضي بعد تسرب موعدها للصحافة، غير أنه قال يوم الإثنين إن الاعتقالات ستبدأ بعد عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو/تموز.

وقال يوم الجمعة للصحفيين في البيت الأبيض "الحملات ستبدأ قريباً جدّاً، لكني لا أسمّيها مداهمات؛ إننا سنُبعِد كل من جاؤوا بشكل غير قانوني على مدى سنين".

وجعل ترمب من اتخاذ موقف متشدد بشأن الهجرة قضية رئيسية في رئاسته وفي مساعيه للفوز بولاية ثانية في 2020.

وكانت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية قالت الشهر الماضي، إن المداهمات ستستهدف المهاجرين الذين لا يملكون وثائق والذين وصلوا في الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة، لكبح موجة تدفُّق للمهاجرين عند الحدود الجنوبية الغربية.

وتقول الجماعات المدافعة عن حقوق المهاجرين إن التهديد الوشيك للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق يضرّ بمجتمعاتهم وبالاقتصاد الأمريكي، إذ يُجبِر البالغين على التغيُّب عن العمل والأطفال على عدم الذهاب إلى المدرسة خشية القبض عليهم.

وقالت إلسا لوبيز، الناشطة التي تعمل لصالح منظمة "سوموس أون بويبلو أونيدو" المدافعة عن حقوق المهاجرين والعمال في ولاية نيو مكسيكو "يجب أن نكون مستعدين، ليس فقط عندما يعلن ترمب الأمر، لأن الاعتقالات تجري كل يوم، وهي في ازدياد".