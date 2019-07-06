سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 6 يوليو/تموز 2019
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خلاصات من TRT عربي: 6 يوليو/تموز 2019
الرئيس التركي يصرّح للصحفيين عقب صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول حول التطورات في الملف السوري / Reuters
6 يوليو 2019

الرئيس التركي يقول إن القمة التركية-الروسية-الإيرانية قد تنعقد أواخر أغسطس أو مطلع سبتمبر. وإسرائيل تخفي وثائق حول مجازر ارتكبتها العصابات اليهودية في تهجير الفلسطينيين عام 1948.

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قمة ثلاثية مرتقبة بين تركيا وروسيا وإيران

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القمة الثلاثية المرتقبة بين تركيا وروسيا وإيران ستشكل فرصة لمناقشة الوضع في محافظة إدلب السورية بشكل خاص. [TRT عربي]

وأشار أردوغان إلى أن القمة الثلاثية قد تنعقد أواخر أغسطس/آب/ أو مطلع سبتمبر/أيلول 2019. [الأناضول]

ولفت إلى استمرار الاتصالات بين تركيا والولايات المتحدة على مستوى وزراء الخارجية بشأن المناطق التي تخص الأمريكيين في سوريا. [الأناضول]

وثائق تكشف فظائع إسرائيل

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن وثائق تخفيها إسرائيل تكشف عن مجازر ودور العصابات اليهودية في تهجير الفلسطينيين عام 1948، وتتضمن شهادات على مجازر واغتصاب وفظائع ارتُكبت بحق الفلسطينيين. [TRT عربي]

وأشارت إلى أنه وفقاً لتقرير صادر عن المعهد، فإن العملية تقودها إدارة الأمن السرية التابعة لوزارة الدفاع التي يحظر الكشف عن أنشطتها وميزانيتها. [TRT عربي]

وقالت الصحيفة "وفقاً للرواية الإسرائيلية التي نُشرت على مرّ السنين، تقع مسؤولية الهجرة من إسرائيل على عاتق السياسيين العرب الذين شجعوا السكان على المغادرة، ومع ذلك ،فإنه وفقاً للوثيقة، غادر 70% من العرب نتيجة للعمليات العسكرية اليهودية". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي
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