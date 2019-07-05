سياسة
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وزير الداخلية التركي: سنكشف ملابسات حادث انفجار سيارة بهاطاي بعد التحقيقات
صرّح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الجمعة، بأن الجهات المعنية ستكشف عن ملابسات حادث انفجار سيارة في ولاية هاطاي التركية، ما خلّف مقتل سوريين اثنين وإصابة ثالث.
وزير الداخلية التركي: سنكشف ملابسات حادث انفجار سيارة بهاطاي بعد التحقيقات
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يقول إن الجهات المعنية ستكشف عن تفاصيل الحادث فور الانتهاء من التحقيقات / AA
5 يوليو 2019

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الجمعة، إن الجهات المعنية ستُطلع الرأي العام على ملابسات انفجار سيارة في بلدة ريحانلي بولاية هاطاي جنوبي البلاد، بعد التحقيقات.

وأوضح الوزير التركي أن السيارة انفجرت أثناء سيرها، إما عبر متفجر مؤقت زرع بالسيارة أو عبر عامل خارجي.

وأكّد أن الجهات المعنية ستُطلع الرأي العام بالتفاصيل عقب تحقيق كامل وتقييم كافة المعلومات والمعطيات.

وأشار إلى أن التفجر أسفر عن مقتل سورييين اثنين يحملان بطاقة الحماية المؤقتة في تركيا، وإصابة سوري آخر بجروح خطيرة.

وتعرضت سيارة كانت تُقل 3 سوريين لانفجار أسفر عن مقتل اثنين منهم وأصيب الثالث قبل أن يُنقل إلى المستشفى، حسب بيان أصدرته ولاية هاطاي.

وأكد البيان أن كافة الوحدات المعنية تعمل من أجل الكشف عن ملابسات الانفجار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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