سياسة
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الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة قتلى هجوم طرابلس الأخير إلى 53
أفادت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، بأن حصيلة الضحايا جرّاء الهجوم الذي استهدف مركزاً لإيواء اللاجئين شرقي العاصمة الليبية طرابلس، ارتفعت إلى 53 قتيلاً و130 جريحاً.
الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة قتلى هجوم طرابلس الأخير إلى 53
تعرّض مركز لإيواء اللاجئين في العاصمة الليبية طرابلس لهجوم جوي أسفر عن سقوط 53 قتيلاً وعشرات الجرحى / Reuters
5 يوليو 2019

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مركزاً لإيواء المهاجرين غير النظاميين في ‫منطقة تاجوراء شرقي العاصمة الليبية طرابلس إلى 53 قتيلاً و130 جريحاً.

وأضافت المنظمة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه الحصيلة ترفع عدد ضحايا الصراع إلى نحو ألف قتيل وأكثر من 5000 جريح، منذ شنّت قوات خليفة حفتر هجومها على طرابلس في أبريل/نيسان الماضي.

وحثّت المنظمة على "إيجاد حل سريع وسلمي حتى يكون جميع الأشخاص في ليبيا في مأمن من الأذى".

واستهدف هجوم جوي، الثلاثاء، مركزاً لإيواء مهاجرين غير نظاميين بمنطقة تاجوراء شرقي طرابلس.

واتهمت حكومة الوفاق قوات حفتر بتنفيذ الهجوم.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، أن الهجوم على مركز إيواء اللاجئين أسفر عن مقتل 44 شخصاً وإصابة 130، قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 53.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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